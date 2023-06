"Dalla Fondazione arrivano contributi per Palazzo Della Rovere Montebello"

"Da parte della Fondazione Carifano è forte l’attenzione per tutto il territorio di sua competenza, che comprende anche cinque comuni della Valcesano: Mondolfo, San Costanzo, Monte Porzio, Pergola e Terre Roveresche, con quest’ultimo che riceverà una somma per il risanamento del Palazzo Della Rovere di Montebello".

Lo evidenzia Giuliano Lucarini, ex consigliere regionale ed ex sindaco sancostanzese, attuale membro del consiglio generale della Fondazione, eletto proprio su designazione dei 5 comuni cesanensi sopra elencati. Solo per rimarcare gli ultimi interventi a favore della vallata del Cesano, Lucarini sottolinea: "Dopo il contributo di 30mila euro che ha consentito di integrare gli investimenti che sono stati necessari per il recupero del Bastione Sant’Anna di Mondolfo e i 50mila destinati al restauro dell’Oratorio dell’Ascensione al Palazzolo di Pergola, la Fondazione sta definendo con il Comune di Terre Roveresche un contributo pluriennale per il recupero del Palazzo (o castello, ndr) di Montebello nel quale dimorò Lavinia Feltria Della Rovere, personaggio di spicco del Rinascimento".

"Nei giorni scorsi – prosegue al riguardo Lucarini – abbiamo tenuto un incontro-sopralluogo a cui hanno preso parte, oltre al sottoscritto, il nostro presidente Giorgio Gragnola (confermato all’unanimità nel suo ruolo fino al maggio 2027), il segretario generale Vittorio Rosati e il sindaco Antonio Sebastianelli". Sul lavoro e le finalità della Fondazione, Lucarini aggiunge: "Nei suoi trentuno anni di attività, la Fondazione Carifano, nata nel 1992, ha destinato la bellezza di 60milioni di euro in interventi finanziari per iniziative riguardanti la sanità, la cultura, il terzo settore e la famiglia, contribuendo allo sviluppo economico e sociale del territorio, che comprende, oltre ai 5 comuni cesanensi già elencati, la città di Fano, Colli al Metauro, Cartoceto e Fossombrone, per un totale di 123mila abitanti. Per tornare alla vallata del Cesano – puntualizza Lucarini – negli anni passati, la Fondazione Carifano ha investito solo qui a San Costanzo, 1milione e 700mila euro per l’acquisto e il recupero di Palazzo Cassi, poi dato in comodato gratuito al Comune per 30 anni rinnovabili; 250mila euro per la cinta muraria; 150mila per l’ex teatrino; e altre risorse per il risanamento della chiesa di Sant’Agostino". Per ottenere risorse dalla Fondazione è indispensabile presentare progetti concreti ed è per questo che Giuliano Lucarini conclude: "E’ determinate il dialogo tra sindaci e Fondazione, così come la progettualità da parte degli enti locali, che invito ad essere sempre pronti e propositivi".

Sandro Franceschetti