Dalla generazione perduta alla nostra: la Zeta

È stata ideata, recentemente, una classificazione di generazioni in base all’anno di nascita per identificare e descrivere le caratteristiche tipiche delle persone nate in quegli anni.

1. Generazione perduta (1883-1900)

2.Greatest Generation (1901-1927)

3. Generazione silenziosa (1928-1945)

4. Baby boomers o "Boomers" (1946-1964)

5. Generazione X (1965-1980), chiamati anche Generazione invisibile” perché

cresciuti all’ombra dei boomer, “schiacciati” dalla loro forte identità

6. Generazione Y o "Millennials" (1981-1996), perché diventati adulti nel corso del nuovo millennio

7. Generazione Z o "Centennials"; (1997-2012) perché nati a cavallo del nuovo secolo

8. Generazione Alpha o "Screenagers" (2013 ad oggi) è la prima ad essere nata

interamente nel XXI (ventunesimo) secolo.

Noi ragazzi della Scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Omnicomprensivo “Della Rovere” di Urbania (1ª A, B, C e 2ª B) siamo della generazione Z in quanto nati nel 2010 e nel 2011; le nostre prof, i collaboratori scolastici invece, appartengono quasi tutti alla Generazione X. Ci è venuta, quindi, l’idea di approfondire questo argomento e di mettere le

due generazioni X e Z a confronto. Per realizzare ciò, abbiamo svolto ricerche, ascoltato canzoni, guardato film, immagini e fotografie, ascoltato racconti, divertenti e inimmaginabili!

Classi 1ª A e 1ª C