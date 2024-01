"Dalla memoria al ricordo". Parole e immagini sulla Shoah

L’amministrazione comunale di Mondolfo per l’ottavo anno celebrerà la ‘Giornata della Memoria’ con l’avvio di un’importante iniziativa che coinvolgerà gli istituti comprensivi dei suo territorio ‘Fermi’ e ‘Faà di Bruno’. Si tratta del concorso scolastico ‘Dalla Memoria al Ricordo’: un progetto dedicato agli studenti delle terze medie che parte il 27 gennaio di ogni anno (nella foto la scorsa edizione) per commemorare le vittime dell’Olocausto. Le classi potranno partecipare presentando elaborati scritti e opere grafiche senza particolari limitazioni, in modo da permettere ai giovani alunni di esprimere appieno la loro creatività. Tra i lavori realizzati, verranno poi selezionati i tre più belli e significativi rivolti alla memoria della Shoah e al ricordo delle Foibe. La premiazione è prevista per il prossimo 25 aprile, giorno della ‘Festa della Liberazione’.

"Questo concorso consente, coinvolgendo i ragazzi, di porre la giusta attenzione su eventi tragici della storia affinché non si ripetano – evidenzia una nota del Comune -, dando particolare importanza ai valori di uguaglianza, libertà, rispetto e democrazia, nella costruzione quotidiana di una società futura più equa, inclusiva e – conclude la nota – consapevole degli errori e degli orrori del passato".

s.fr.