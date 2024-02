“Dalla mitologia alla micologia“ all’Alexander

L’incontro, dal titolo “Dalla mitologia alla micologia: segreti e storie di funghi“, si terrà domani alle ore 19 all’Alexander Museum Palace Hotel, in viale Trieste, 20, a Pesaro. Si tratta del decimo appuntamento della “Rassegna 7!“ ideata e condotta da Fabio Aromatici di Storie di Pesaro. Il relatore sarà Roberto Para, tra gli esperti nazionali di maggior livello per quanto riguarda lo studio dei funghi. Numerosissime sono le sue pubblicazioni in materia e il suo apporto a diversi comitati scientifici prosegue da molto tempo tra cui anche quello del Coordinamento delle associazioni micologiche delle Marche.

Si parlerà anche di mitologia e del ruolo che i funghi hanno avuto nel corso della storia. Alla presenza del padrone di casa, il conte Alessandro Nani Marcucci Pinoli, gli intervenuti, potranno formulare domande e aggiungere contributi.

l. d.