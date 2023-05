Dalla moda stile royal al ’bucato’ di scarpe

Non so sia possibile ma sono stato capace, non che sia un vanto, di restringere un paio di scarpe. Lavandole. Escludo categoricamente che mi siano cresciuti i piedi in un paio di ore anche perché ormai l’età dello sviluppo è passata. Ho pensato che forse far fare una passeggiata, alle suddette calzature bianche di categoria sneakers, nell’asciugatrice sia stata un’idea tutt’altro che geniale. Potevo chiedere alla mia amica geniale (non il romanzo della Elena Ferrante) se fosse il caso o meno. Insomma questo è lo shoes-drama che mi è capitato con le scarpette. Penso che possiamo terminarla qui e passare oltre. Eccolo un altro drama (filone narrativo), molto royal: l’incoronazione di Carlo III. Ho visto tutta la diretta facendo zapping su più canali sabato scorso e penso che nelle prossime stagioni vedremo di gran moda i colori lampone e blu selvatico. Poi, orgoglio italico tra quello londinese, lo spuntare di una piccola Peekaboo Fendi in mano alla principessa di York.

Il libro di questa settimana? La biografia di Karl Lagerfeld. Il titolo è Karl, scritto da Marie Ottavi ed edito da Ippocampo. E’ uno spaccato di moda, società, storia e vita che dagli anni Trenta ci conduce fino all’altro ieri. Sono contento di annunciarvi che ho trovato un profumo davvero gustoso, ieri. A me le essenze come sapete piacciono davvero tanto tanto. E hanno un ruolo centrale di aiutarci nel logorio della vita moderna, per dirla alla Cynar. Tranquilli che non è un profumo ai carciofi ma alla vaniglia. Che da un anno apprezzo molto. Quindi torniamo a questo profumo che unisce note balsamiche che amo a quelle calde, perfetto. L’ispirazione è marittima ma non esotica: bacche selvatiche tra ginepro e frutti di bosco e la vaniglia data dallo sprigionarsi della resina del benzoino. Spettacolo, un po’ speziato e non dolce. E’ realizzato in campagna con ingredienti naturali, fissativi compresi.

#FashionissimoCarlino