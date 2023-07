Dalla musica antica e jazz, si accende l’estate

Un’estate ricca di eventi quella Urbinate. Tanti e per tutti i gusti, dalle feste tradizionali a festival musicali, dalle sagre agli eventi di antica tradizione. Non è semplice però avere una panoramica globale di tutti gli eventi in calendario, non essendo stato redatto un calendario dettagliato. Per questo oggi il Carlino vi fa un memorandum, utile anche da conservare una volta ritagliato. L’estate per la verità è già cominciata, ed è già in corso il festival Piazze, curato dal Centro Teatrale Universitario, che porta spettacoli teatrali nei borghi dell’entroterra. In comune di Urbino sono tre gli appuntamenti: il 20 luglio a Pieve di Cagna con ‘I Gemelli’, il 26 luglio a Trasanni con ‘Sciaboletta’ e il 31 luglio a Schieti con ‘A Trebbo con Shakespeare’.

Ma il capoluogo è già in fermento: sta per iniziare Urbino Musica Antica, che dal 19 al 28 luglio con ben diciotto concerti (uno o due al giorno, prima e dopo cena) invaderà il centro storico di strumenti rinascimentali e barocchi, tra virtuosi solisti e affermate ensemble. Luoghi dei concerti, l’oratorio di San Giuseppe e il Palazzo Ducale; i biglietti saranno acquistabili sul posto o su ticketitalia.com. Ben due i weekend che vedranno invece Pieve di Cagna affollarsi in occasione di Pieve Cagnis Bier Fest, ovvero dal 21 al 23 e dal 28 al 30 luglio, con musica, stand, animazione e ovviamente la fresca bevanda al luppolo a fare da protagonista. Tornando al centro storico, le note antiche lasceranno spazio a musica ben più recente con la nona edizione di Urbino Plays Jazz, in programma dal 3 al 6 agosto per quattro serate in cui piazza Duca Federico sarà palcoscenico di strepitosi concerti jazz.

La settimana successiva si cambia genere con un tuffo nel Rinascimento grazie alla Festa del Duca, che popolerà il centro per quattro giorni, dall’11 al 14 agosto, con mercati storici, locande, cortei in costume, laboratori di scherma, tiro con l’arco, spettacoli serali (tra cui il 13 l’attore Paolo Ruffini su un testo di Umberto Piersanti). Torna l’emozionante gioco dell’aita, con un nuovo regolamento, e dopo vari anni di stop anche l’appassionante sfida a squadre della Caccia al Teshorror in notturna tra i vicoli.

Dal giorno di ferragosto per quattro giorni è poi la volta della 162esima Festa dei Cappuccini, curata dalla Società del Soldo, la più antica festa urbinate che porta per beneficenza, sul prato del colle a pochi passi dai collegi universitari, stand gastronomici, musica, animazione per grandi e piccoli. In quei giorni le dieci contrade cittadine saranno già in fermento perché il 3 settembre ci sarà la Festa dell’Aquilone, che vedrà l’inizio delle manifestazioni il 31 agosto. La contrada della Piantata, detentrice della coppa, la rimetterà come ogni anno in palio sul campo delle Cesane, dove da questa edizione dovrebbe già essere operativo, almeno in parte, il tanto sognato Parco dell’Aquilone, con poche ma utili infrastrutture a rendere permanentemente fruibile il grande spazio aperto deputato al lancio delle comete. Il bike park è già stato realizzato; per settembre dovrebbero concretizzarsi anche gli arredi del campo di lancio aquiloni. Un gradito ritorno infine sarà il 7 e 8 ottobre Biosalus, il festival focalizzato sul biologico e sul benessere olistico della persona, che non si teneva dal 2019. Incontri, approfondimenti, seminari, espositori, dimostrazioni per recuperare l’armonia con il nostro benessere. Giovanni Volponi