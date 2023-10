Dalla paralisi al mondiale, il miracolo di Davide

Un campione del mondo per Trasanni. Davide Fedrigucci, 50 anni, originario del borgo nel comune di Urbino e oggi residente a Gadana, ha vinto i Mondiali di para trap, il tiro a volo per atleti disabili, nella categoria PT1. Dall’asfalto del passo di Bocca Serriola, su cui era finito 21 anni fa, in un incidente in moto che gli tolse l’uso delle gambe e, per gran parte, del torso, Fedrigucci si è pian piano rialzato, fino a issarsi più in alto di tutti a Lima, in Perù, trovando una vittoria che tanto aveva inseguito. "Quest’anno è andata bene, ho vinto il Campionato italiano, il Gran premio europeo a Brno e ora i Mondiali – racconta –. Eppure, a Lima avevo cominciato male la finale, perché temevo di muovermi troppo con le braccia. Solo che, quando sei così contratto, fatichi: ho mancato quattro dei primi sei piattelli. Quando, però, ho deciso di tirare come faccio sempre, ho rimontato. Alla fine è servito lo spareggio per decidere il vincitore, contro il finlandese Juha Myllymak: dalla pedana 2 c’era un piattello quasi imprendibile e quando l’ho colpito ho pensato "ok, è fatta". Così è stato. "Spesso ero arrivato in finale, ma queste sono come gare a sé, su cui l’emozione incide tantissimo, e stavolta l’esperienza mi ha aiutato. Sentire l’inno, sul podio, è stata una forte emozione, anche perché il ct della Nazionale credeva molto in me". Prima dell’incidente, che gli causò una lesione alla prima vertebra dorsale (D1), Fedrigucci andava in bici, correva, e ogni tanto si dava al calcio. Quella caduta gli tolse l’uso delle gambe, "anche se un po’ riesco a tirarmi su", e quasi del tutto il controllo di muscoli addominali e intercostali, ma non l’attività sportiva, che è solo cambiata. "Di fatto controllo braccia, mani e testa, ma comunque faccio una vita quasi normale – continua –. Sono un disegnatore tecnico, impiego che avevo già prima. Dopo l’incidente, un amico cacciatore mi fece provare il tiro a volo e mi piacque, perché grazie all’arma potevo limare le differenze: spesso tiro assieme ai normodotati, a volte vinco pure. Oggi sono tesserato con il Tav San Martino di Rio Salso, presieduto da Alberto Pacassoni, e nei fine settimana gareggio spesso, anche se, quando ci sono certe condizioni, fatico. Per esempio, su campi non coperti e con molto caldo, perché non controllo la sudorazione: quando capita, mi devo spruzzare continuamente d’acqua". A praticare il para trap, in Italia sono oggi circa 70 atleti, anche perché è uno sport costoso: "Tra cartucce e piattelli, un allenamento costa 70 euro – spiega Fedrigucci –. Di fatto, mi alleno in gara, però serve costanza almeno nella preparazione fisica: quando di sera torno dal lavoro devo fare ginnastica per potenziare le braccia, visto che il fucile – io sparo con un Beretta DT11 – pesa 4.5 chili. A volte fatico, ma va fatto. Ora parteciperò al Campionato regionale invernale per prepararmi al prossimo anno, dove non ci saranno le Paralimpiadi, in quanto ancora la nostra disciplina non è sport paralimpico, ma avremo almeno tre tappe di Coppa del mondo".