Dalla parte delle donne. Incontri all’Oliveriana

Domani, alle 12.30 si terrà, nella Sala dello Zodiaco della Biblioteca Oliveriana, la presentazione delle iniziative promosse dall’Ente Olivieri in occasione della Giornata Internazionale per il contrasto della Violenza di genere, in programma il prossimo sabato 25 novembre. Ecco date e titoli di due iniziative: 18 novembre ore 17, "Dalla parte delle bambine e delle adolescenti. Malala e la Matita Magica". Lettura teatrale e laboratorio a cura di Manuela Ara dedicato a bambini tra i 6 e gli 11 anni, in collaborazione con Unicef Pesaro in seno al progetto “Infanzia e adolescenza - diritto al Futuro”. Il 22 novembre ore 21: "Memorie Come Polvere", di e con Romina Antonelli e Paola Galassi con la supervisione di Giampiero Solari.