Dalla Polonia al Quirinale, il viaggio della 5ª B

Dopo aver partecipato, l’anno scorso, ad un concorso intitolato "I ragazzi ricordano la Shoah", i ragazzi della 5°B Arti Figurative, al tempo 4°B, sono risultati i vincitori del progetto, con la possibilità di poter fare un viaggio in Polonia. In questo loro itinerario (foto) dedicato alla memoria, i ragazzi hanno conosciuto le sorelle Andra e Tati Bucci, italiane di origine ebraica, deportate a Birkenau, e sopravvissute per una serie di fortuite coincidenze, con le quali hanno intessuto un dialogo profondo fino a tarda sera. Hanno visitato il centro storico di Cracovia, il quartiere ebraico di Kazimier, la Sinagoga e la Piazza delle Sedie supportati dal professor Bienati, ricercatore e docente di storia, che ha offerto un prezioso contributo e il giorno seguente il campo di sterminio di Birkenau e di Auschwitz con la presenza del Ministro dell’Istruzione Valditara e delle due sorelle. I vincitori hanno poi proseguito il loro viaggio a Roma, con la prof Annamaria Benvenuti e la dirigente scolastica Serena Perugini, perché attesi l’altro ieri al Quirinale (foto) per la cerimonia commemorativa del concorso "Il viaggio della Memoria", alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. A questi, e al Ministro dell’Istruzione Valditara, i ragazzi hanno donato il libretto che documenta l’importante percorso realizzato con le immagini emozionanti ed evocative che ogni pagina contiene. Nella pergamena ricevuta viene espressamente lodata "l’idea di raccontare in immagini stralci di testo letto, attraverso un lavoro, quale manifestazione sia di attività collegiale sia dell’espressività del singolo, che ha restituito immagini non retoriche frutto di studio e un’attenta riflessione. Emerge la conoscenza storica acquisita degli eventi e la partecipazione emotiva ai fatti".

Alessio Zaffini