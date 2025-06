Dalla Polonia è tornata a Urbania: rinasce la Panda di nonno Quinto

Forse qualcuno avrà notato una vecchia Fiat Panda rossa in giro per Urbania nei giorni scorsi. Non è l’unica che si vede in giro ma questa ha una particolarità, la targa polacca, e una storia curiosa che l’ha portata, o meglio riportata, fin qua.

"Dopo il Covid mio nonno Quinto – racconta Alice Sparaventi – vendette la sua vecchia Fiat Panda Enjoy 750 rossa del 1991 perché ormai era troppo anziano per guidare. La macchina finì su internet e venne acquistata, tramite una concessionaria locale, da un appassionato di Fiat Panda polacco". Rafal Iliev-Cygan, questo il nome dell’acquirente dell’auto, la smontò pezzo per pezzo per tirarla a lucido e sistemare qualche bozza e ammaccatura, prendendosi a cuore la storia di quest’auto tanto da voler risalire ai precedenti proprietari per conoscerli e conoscere tutti i trascorsi del mezzo. Così ha trovato il nome di Quinto sul libretto della macchina e scrisse una lettera indirizzata a lui. "Quando la missiva arrivò era gennaio 2023 e mio nonno era già venuto a mancare – continua Alice Sparaventi –, ma ho risposto in inglese dando qualche dettaglio e Rafal ci ha comunicato che sarebbe voluto venire a vedere i luoghi dove avevano vissuto mio nonno e la sua Panda". Per Rafal inizia così un tour di centinaia di chilometri, dalla Polonia ad Urbania su una Panda 750 senza aria condizionata, con tappa al raduno internazionale di Fiat Panda che si tiene a Pandino in provincia di Cremona, dove ogni estate si ritrovano appassionati da tutta Europa, ma avendo come meta finale appunto Urbania.

Domenica scorsa Rafal e la moglie sono arrivati a casa della famiglia Sparaventi nell’antica Casteldurante: "L’abbiamo accolto – spiega Alice Sparaventi – e gli abbiamo raccontato tutta la storia della macchina del nonno, usata per andare in cerca di funghi e tartufi o per fare la legna nel bosco, motivo per il quale la carrozzeria aveva qualche ammaccatura. Siamo stati a casa dei nonni per una foto davanti al garage dove quella macchina era stata per più di vent’anni. Rafal aveva ritrovato anche un rosario che il nonno teneva in macchina, voleva riconsegnarcelo ma abbiamo preferito che restasse lì in macchina, dove lui lo aveva messo. Abbiamo invitato Rafal e la moglie a fermarsi a cena con tutta la nostra famiglia ed anche questo è stato un bel momento. Di questi tempi vivere una storia mossa da tutta questa passione è stato molto emozionante, così come toccante è stato rivedere la storica macchina di nonno Quinto ancora una volta davanti casa come era consuetudine nei nostri ricordi".

Andrea Angelini