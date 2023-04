Dalla povertà e fatica al boom economico

Dal 1968 a oggi, dal boom economico al complesso mercato attuale, la Imab, azienda del settore dell’arredamento con sede a Fermignano e oltre 1.000 dipendenti, si è raccontata ieri in una conferenza tenuta a “Urbino Capoluogo“. Una storia fatta di passato e presente, ma sempre proiettata al futuro, secondo Gianfranco e Alberto Bruscoli, padre e figlio, presidente e amministratore delegato, nonostante un territorio "in cui si affrontano difficoltà ogni giorno, che però mantiene una grande voglia di imprenditorialità da non far morire". Gianfranco racconta come Imab sia partita "con tante idee e pochi mezzi e risorse. All’inizio, io e mio padre non avevamo neanche un cancello per chiudere il recinto. Poi c’è stato il grande sviluppo, con i mercati arabi e russo, da cui la spinta a inaugurare una sede distaccata a Canavaccio. Con voglia, istinto e buonsenso siamo andati avanti, fino a oggi, in cui serve altro, oltre al coraggio. La voglia di fare, però, ha permesso alla nostra azienda di diventare una delle più importanti d’Italia nel settore".

Quando, a fine 2018, Alberto è diventato amministratore delegato, per prima cosa ha definito i valori della Imab, individuandone tre: "Coraggio, che ho dedicato a mio nonno, dinamismo, dedicato a mio padre, e trasparenza. Un’azienda, oggi, va letta come risorsa del territorio, capace di conservarne il saper fare. Qui ci sono l’Università, luogo del sapere, e un tessuto di tante ditte medio-piccole, che devono sviluppare le meraviglie che avute in eredità. Negli anni, mio padre ha resistito alla tentazione di delocalizzare all’estero, nonostante l’Italia non brilli per burocrazia e costi (un premio di produzione da 50 euro ce ne costa 130) e a noi piacerebbe intercettare le energie del territorio e non solo. A chi arriva qui, cerco sempre di far apprezzare l’altissima qualità della vita, ma sta anche a noi farlo sapere coi fatti, aumentando i servizi e tenendo vivo e vivace questo contesto".

Nicola Petricca