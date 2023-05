Dalla provincia di Fermo in visita alla nostra redazione

Dalla scuola primaria di Altidona, provincia di Fermo, a Pesaro per visitare la redazione de il Resto del Carlino. E’ l’esperienza che hanno vissuto ieri mattina i bambini delle classi 5ª A e 5ª C, che hanno trascorso oltre un’ora ascoltando notizie sulla storia del giornale e hanno toccato con mano come nascono le pagine di un quotidiano. Gli alunni erano accompagnati dagli insegnanti Ciro Cuomo, Sara Eleuteri, Catiuscia Flammini, Sandra Mercuri, Arabella Pallottini e Giuliana Tartaglia.

Ed ecco i nomi dei ragazzi delle due classi, a partire

dai 19 della 5ªA: Tommaso Aria, Silvia Bernetti, Anna Brilli, Leonardo Catalini, Siria Curi, Sara D’Angelo, Veronica Fierro, Artur Foresi, Alessandro Gaetani, Aurora Grossetti, Salvatore Lo Bello, Mariia Lylyk, Giulia Marcantoni, Gioia Antonietta Matraxia, Gaia Minnucci, Lorenzo Schettini, Ambra Teobaldelli; e i 16 alunni della 5ªC: Tommaso Annibali, Emma Broccoletti, Filippo Maria Capponi, Matteo De Angelis, Diego Armando Del Giudice, Danyl Khmelnytskyi, Maria Letizia Luciani, Leonardo Alexander Montecatino, Giulio Pagliarini, Asia Andrea Ripa, Leonardo Sacchini, Beatrice Tancredi, Alessandro Tobini, Semen Vysochenko e Weladji Warren Waffo.