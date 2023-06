Dalla Real Casa di Savoia 75mila euro per la Croce Rossa

Il Comitato di Marotta della Croce Rossa Italiana ha ricevuto una donazione del valore di oltre 75mila euro dagli Ordini Dinastici della Real Casa di Savoia, che si occupano storicamente di opere di beneficienza e solidarietà in Italia e all’estero. La donazione fatta al Cri marottese, guidata dal cavalier Luciano Seri, è consistita in un maxi quantitativo di guanti monouso in nitrile (ben 840mila paia), che saranno utilizzati per proteggere sia gli operatori, sia gli utenti, nelle operazioni di soccorso. Gli 11 bancali di guanti sono stati fatti pervenire tramite la Delegazione delle Marche, con Walter Pellegrino, il vice Giuliano Vichi e Luca Guerra, che è anche socio della Cri di Marotta. Il presidente Seri ha espresso il più vivo apprezzamento per questo importante gesto.