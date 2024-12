Dalla Regione 50mila euro per lo stadio

Dall’assestamento del bilancio regionale arrivano 50mila euro per Fermignano, da destinare alla riqualificazione delle tribune dello stadio comunale. Lo annuncia il consigliere di maggioranza Giorgio Cancellieri (Lega), spiegando: "Così come faccio ogni anno è stata mia premura prevedere, tra i finanziamenti specifici territoriali, che 50mila euro fossero destinati al Comune di Fermignano. Conosciamo bene lo stato di degrado in cui versano da molto tempo le tribune del campo sportivo e io sono ben conscio, da giocatore prima e allenatore poi, ma anche da ex sindaco, di quanto sia centrale l’importanza di un luogo come lo stadio in cui giocano a calcio i ragazzi della squadra cittadina. Dove c’è sport ci sono unione, integrazione e benessere, ma è necessario avere una struttura adeguata e soprattutto sicura". Non è la prima volta che Cancellieri si adopera per convogliare risorse dall’assestamento di fine anno verso la risistemazione di strutture sportive fermignanesi, come sottolinea: "Sono certo che questo contributo regionale, dopo gli interventi a sostegno di varie opere di riqualificazione e realizzazione di centri sportivi che negli anni ho provveduto a far pervenire (ad esempio per il campo da tennis e da bocce di San Silvestro e il campo da beach volley al Bivio Borzaga) sia un significativo aiuto per l’amministrazione comunale, che ho immediatamente esortato a non esitare nel mettere in atto quest’ultimo investimento regionale".

n. p.