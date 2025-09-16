"Dalla Regione darò sostegno alla filiera dell’agricoltura"

"Sarò nel territorio dove sono stato fino ad ora". Gabriele Sperandio, candidato nella lista UDC a sostegno di Francesco Acquaroli alle prossime regionali, ha incontrato nei giorni scorsi i cittadini di Urbino e promette, in caso di elezione, di rimanere ben presente nella sua città e nel territorio per seguire da vicino le tante realtà in cui è attivo. Con un occhio di riguardo all’agricoltura e alla formazione per creare sviluppo: "Sul fronte agricoltura, che nella nostra regione e soprattutto nella nostra terra è un pilastro dell’economia, genera occupazione e crea turismo enogastronomico, bisogna stimolare sempre più la vocazione in chi vuole intraprendere questa attività. La Regione potrà fare tanto affinché ad esempio si possa ripristinare quella rete di piccoli e medi allevamenti zootecnici, soprattutto nelle nostre aree interne, che creano la filiera del fieno che oggi ha praticamente valore nullo. Il fieno è importante sia dal punto di vista del mercato economico, sia per la rigenerazione dei nostri terreni. Per quanto riguarda lo sviluppo economico, parlando con gli artigiani e gli imprenditori marchigiani, è chiara la necessità di trovare persone formate per vari tipi di lavoro. Oggi da noi mancano infermieri, elettricisti, baristi specializzati, operai, addetti alle macchine. Per sviluppare la regione occorre pensare ad un modello formativo che prepari queste persone per poi metterle nel mondo del lavoro: su questo la regione potrà fare molto. Vedo che spesso alla fine di un percorso formativo spesso si sceglie di cambiare percorso di vita: questo significa che probabilmente c’è da riflettere sull’attuale modello formativo ed è un impegno che prendo, perché credo che su questo c’è molto margine per migliorare".

