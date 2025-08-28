Dalla Sicilia al Veneto. I viaggi di Ricci ancora sotto la lente. Istituzionali o no?

Pane, politica e agende "sorvegliate speciali". È lì, tra appuntamenti istituzionali e cene di partito dell’ex sindaco Matteo Ricci, in corsa per le Regionali, che si concentrerebbe l’attenzione degli inquirenti, oggi europarlamentare. Il sospetto è che il calendario fitto del tour Pane e politica del 2022 possa nascondere un doppio binario: quello ufficiale, con trasferte a spese del Comune, e quello privato, con cene elettorali e rimborsi tutti da chiarire. A ribadire la versione "innocua" è l’assessore al bilancio Andrea Nobili, raggiunto ieri telefonicamente: iniziative private dell’ex sindaco Ricci. "Se poi aveva fatto, diciamo così, delle uscite istituzionali, quelle sono una cosa istituzionale. Le cene non sono istituzionali, quindi non sono tenuto a chiedere o a sapere il programma, visto che non è costato nulla all’amministrazione". Stessa cosa aveva detto a novembre 2022 rispondendo a un’interrogazione del consigliere di opposizione Malandrino. Il problema è distinguere cosa fosse davvero istituzionale e cosa no. Viaggi come quello a Salemi, in Sicilia, con tanto di volo e pernottamento, erano incontri ufficiali con amministratori locali? Ma di fatto comprendevano anche le celebri cene a inviti ristretti organizzate da Ricci. E allora, in quel caso sarebbe il dubbio è se le due agende, quella politica e quella istituzionale, viaggiassero in parallelo, fino a confondersi. A difendere Ricci è l’ex capo ufficio stampa del Comune, Marcello Ciamaglia, oggi collaboratore al Parlamento europeo che ribadisce che il sindaco si muoveva per incarichi istituzionali. Ciamaglia ha sottolineato che le cene erano precedute da eventi pubblici e mai il Comune ha rimborsato spese improprie. Ma il telefono di Massimiliano Santini, all’epoca incaricato di pubblico servizio, racconterebbe molto altro. Il suo iPhone 14 Pro Max e la relativa SIM, in esecuzione di quanto annunciato nella memoria firmata dall’avvocato Gioacchino Genchi, sono tornati nelle mani degli inquirenti. E lì comparrebbero cifre precise: hotel, biglietti aerei, bottiglie di vino e dolci acquistati come regali. Santini ha dichiarato di aver anticipato le spese di tasca propria, aggiungendo che i rimborsi arrivavano, pur senza specificare come e da chi. Negli appunti figurano, ad esempio, le spese per Camisano (Vicenza) (hotel 125 euro e 32 euro per una bottiglia di vino regalata), la trasferta siciliana a Salemi (aereo 158 euro, hotel 79 euro e 30 euro per vino e dolci), la tappa di Legnano (hotel 134 euro), il viaggio a Collegno (treno andata e ritorno 146 euro, hotel 130 euro) e quella a Gualdo Tadino (36 euro di vino e visciole). Ed è proprio qui che si concentra ora l’interesse della Procura: sull’incrocio tra l’agenda ufficiale di Ricci e il diario delle spese di Santini. Quali viaggi furono davvero istituzionali, e quali coperti con fondi pubblici? E soprattutto: in che forma e con quali modalità arrivavano eventuali rimborsi a Santini? Domande che trasformano quello che era nato come un tour conviviale in un dossier spinoso, dove più che di pane e politica, si rischia di parlare di note spese e bilanci.