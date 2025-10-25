Dalla terra di Acqualagna al mare. Sulla Palinuro il sogno di Thomas

Un giovane marinaio di Acqualagna ha solcato il Mar Tirreno, per 12 giorni, su una delle più prestigiose navi della Marina militare italiana, la Palinuro. Non capita spesso di trovare lupi di mare nell’entroterra, ma il 17enne Thomas Ottavi è uno di questi. Appassionato di navigazione sin da piccolissimo, è cresciuto tra il motocross, sulla terraferma, e la barca del padre, in acqua, passioni che lo hanno reso un agonista sulle due ruote e un alunno dell’Istituto tecnico nautico “Archimede“ di Fano, di cui frequenta il quarto anno. Sul finire della pausa estiva, è stato chiamato sulla fregata Palinuro, nave scuola per sottufficiali, scelto insieme ad altri 17 ragazzi e 12 ragazze tramite un bando della Lega navale italiana e in collaborazione con la Marina, che gli aveva proposto il suo docente di navigazione, il professor Nicola Englesos.

"Il salto dalla barca a vela a questa nave è stato grosso: ci si sveglia presto e si deve lavorare duro, non si va lì in vacanza", racconta. La partenza è stata da Porto Torres, il 15 settembre, l’arrivo a La Spezia, il 26, con tappa intermedia a Livorno. "Ad accoglierci c’era il capitano di fregata Gianluca Montella, comandante della nave – prosegue Ottavi –. Ci hanno subito fatto vedere come montare le amache e pulire, poi ci hanno divisi in gruppi. Di mattina c’erano il briefing con gli ufficiali e la programmazione delle attività, come i turni di vedetta, la timoneria per imparare a tenere rotta e timone e il carteggio. Si faceva anche gamella a pranzo e cena, la pulizia delle stoviglie, e si servivano comandante e ufficiali. Ogni sera si diceva la Preghiera del marinaio e c’era l’ammainabandiera, un rito formale, perché poi dovevamo issarla di nuovo, seguendo le regole della navigazione. Poi si dormiva sulle amache".

Alle difficoltà del mare ha fatto da contraltare la sosta a Livorno, "con un arrivo bellissimo", tra fuochi d’artificio e applausi: "Lì abbiamo visitato l’Accademia navale. Penso che farò il concorso per entrarci, appena finirò la scuola. Dopo siamo ripartiti verso La Spezia, dove abbiamo incontrato le navi Trieste e Margottini, della flotta militare, e sulla Palinuro sono saliti degli ammiragli per vedere come procedesse il nostro periodo a bordo. In seguito siamo saliti noi sulle altre navi per tirarle a lucido, in preparazione dell’evento internazionale Sea future, a cui avrebbero partecipato il ministro della Difesa e lo Stato maggiore".

Insomma, un’esperienza breve, ma intensa, "in cui è stata dura abituarsi a tutto", che, però, Ottavi è pronto a ripetere: "La Palinuro è una vera scuola a cielo aperto, in cui impari a fare il marinaio. È stata un’avventura salirci, sicuramente lo rifarò, anche perché io voglio entrare nella Marina militare e fare carriera".

Nicola Petricca