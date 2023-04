Dalla Uno bianca al delitto Ruffilli Zocchi in pensione dopo 42 anni

di Sandro Franceschetti

Dopo 42 anni 1 mese e 24 giorni di servizio, da domani si godrà la pensione il luogotenente carica speciale Giuseppe Zocchi, dal 15 settembre 2015 comandante della stazione dei carabinieri di Marotta, dove oggi svolgerà l’ultimo giorno di lavoro. Una vita in divisa, la sua, seguendo le orme del papà Enrico, appuntato originario di Montemonaco, nell’ascolano, e del nonno paterno Giuseppe, Carabiniere Reale, arruolatosi nel 1921. "Io sono entrato nell’Arma il 12 febbraio dell’81 – racconta -, a 18 anni ancora da compiere, alla scuola allievi carabinieri effettivi di Roma e ricorderò sempre le parole di mio padre di allora, che stringendomi a sé mi disse ‘comportati con onestà, correttezza e lealtà; fai sempre il tuo dovere e non venire mai meno ad esso’. E proprio il senso del dovere mi ha guidato in tutti questi anni". Anni che hanno visto via, via, Giuseppe Zocchi ricoprire il ruolo di vice brigadiere alla stazione di Sant’Agostino di Ferrara; di capo equipaggio del Radiomobile al Comando di Forlì; di addetto ai nuclei investigativi, prima di Forlì e poi di Pesaro; di comandate alla stazione di Monte Porzio (97-2002); del Radiomobile di Senigallia (2002-2006); di vicecomandante e poi di comandante della stazione di Gabicce Mare; e, infine, di comandate a Marotta.

Una carriera durante la quale ha partecipato a innumerevoli operazioni legate agli omicidi della banda della Uno bianca che imperversò tra il 1987 e il 1994; a effettuare i primi rilievi dopo la strage di Coriano del maggio 1988 nella quale furono trucidate quattro persone; e anche a contribuire, coi suoi colleghi del Nucleo Investigativo di Forlì, a individuare il gruppo che assassinò il senatore Roberto Ruffilli. "Sì, sono tutte pagine importanti di oltre 42 anni nell’Arma che ricordo nitidamente – conferma Zocchi -, ma se mi si chiede quali sono stati i momenti più belli di questi 8 lunghi lustri rispondo tutte le volte che ho ricevuto un grazie, una stretta di mano, uno sguardo silenzioso di gratitudine da un cittadino per avergli fornito la soluzione ad un problema. Perché quello del carabiniere, soprattutto in una stazione di una piccola città, è uno stile di vita, che non può prescindere dallo stare vicino alla gente. Ricorderò sempre i mesi più duri del Covid, quando portavamo nelle case degli anziani soli, medicinali e provviste e leggevamo negli occhi dei volti coperti dalle mascherine la riconoscenza vera".

Belle parole, per un militare che si è guadagnato sul campo la Medaglia Mauriziana (massima decorazione dopo le medaglie al valore), la Medaglia d’Oro per anzianità di servizio e la Medaglia d’Oro per il lungo comando. Il luogotenente parla poi dei tanti con cui ha lavorato fianco a fianco: "Il mio ringraziamento e il mio affetto vanno ai molti amici-colleghi con cui ho condiviso questi 42 anni, partendo dagli ultimi in ordine cronologico, gli uomini della caserma di Marotta, e aggiungendo anche i rappresentanti delle altre forze di polizia. Il Paese e i cittadini hanno bisogno di questi professionisti".

Infine, una confidenza sulla vita personale: "Ormai Marotta è casa della mia famiglia: mia moglie Michela e i nostri figli, una femminuccia di 14 anni e un maschietto di 11, e continueremo a vivere qui. Voglio comunque tranquillizzare i miei successori – chiude sorridendo -, non mi vedranno mai più imboscato in qualche pianerottolo di condominio o dietro a una siepe a seguire un pusher". Vedremo, intanto un grazie anche da parte della comunità locale è veramente d’obbligo. Il suo ruolo alla stazione di Marotta sarà preso al momento dal luogotenente Giacomo Di Rienzo, già suo vice.