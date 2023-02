Dalla Valcesano all’Eurovision Gli Eef si giocano tutto sul Titano

di Sandro Franceschetti

Alla finalissima di ‘Una voce per San Marino’, con la prospettiva di conquistare la partecipazione all’Eurovision. Hanno già realizzato un’impresa qualificandosi tra i 22 finalisti della kermesse canora più importante della Repubblica del Titano, gli ‘EEF’, band per tre quinti cesanense, e ora sognare è lecito, perché se arrivasse la vittoria nell’atto conclusivo del concorso in programma sabato (diretta dalle 21 su San Marino RTV, canale 831 del digitale terrestre), si aprirebbero le porte dell’Eurovision Song Contest che si terrà a Liverpool dal 9 al 13 maggio.

Loro, gli ‘EEF’, acronimo di Early Ettringite Formation, sono cinque ragazzi dai 28 ai 30 anni, tre dei quali della Valcesano: Mattia Leoni, sancostanzese, batterista (30enne); Giovanni Golaschi, di Marotta, bassista (30); e Edoardo Gili, mondolfese, cantante (30). I due 28enni sono, invece, Umberto Ferretti di Senigallia, chitarrista; e Leonardo Rosselli di Ancona, al sax. A raccontare l’escalation che li ha portati a guadagnarsi la finale è Mattia: "Ci ha iscritti, a insaputa degli altri 4 componenti della band, compreso il sottoscritto, il nostro sassofonista Leonardo e quando l’ho saputo, tutto pensavo tranne che potessimo avere delle chance di andare avanti, perché noi facciamo una musica molto poco commerciale, un rock funk fusion con contaminazioni jazz. E, invece, siamo rimasti in gara dopo una selezione fra più di mille concorrenti, raggiungendo le semifinali, dove eravamo in 100 e abbiamo superato anche queste, qualificandoci per la finalissima di sabato".

"Adesso – aggiunge il batterista –, siamo carichi e anche se dovremmo vedercela con competitor come gli Eiffel 65, Neja e Roy Paci, ce la metteremo tutta, perché il sogno di arrivare all’Eurovision e cantare in diretta continentale è davvero tanta roba". Il brano con cui cercheranno l’exploit è ‘Something four you’ (‘Qualcosa per te’). La Valcesano e le Marche sono pronte a fare il tifo.