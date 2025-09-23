Dalla zona mare fino a Pantano. Nuovi asfalti per un milione di euro

I Camel Trophy cittadini? C’è solo l’imbarazzo della scelta perché anche via Cavour è in pieno dissesto, con buche, avvallamenti e sampietrini che ‘saltano’. In attesa di arrivare anche lì, l’amministrazione comunale mette mano ai marciapiedi di viale della Vittoria che da anni procurano lavoro alla sala gessi del San Salvatore. E non è l’unico marciapiede che viene sistemato perché arrivano gli operai anche in via Fratelli Bandiera una trasversale di via Miralfiore, quella che corre dietro alla chiesa dei Cappuccini.

Un po’ alla volta l’amministrazione sta correndo ai ripari perché da oggi prendono il via le asfaltature o comunque il rattoppo dei punti più ammalorati di sette strade della città: si inizia con via San Cristoforo e via Chienti. Dopodiché si proseguirà con il rifacimento del manto stradale in via Andrea Costa, via Bonini, e via Solferino e quindi la statale Adriatica. Complessivamente si tratta di interventi per circa un milione di euro, il secondo pacchetto di soldi stanziati per la manutenzione stradale. Lavori sollecitati anche dai rappresentanti dei quartieri ed anche dei cittadini perché le lamentele fiaccono da ogni parte della città.

Intanto sono quasi terminati i lavori in via Lanfranco, mentre da domani partirà anche l’intervento di via Ugolini nel quartiere di Loreto. Quest’ultimo intervento rappresenta nella sostanza la prosecuzione dei lavori recentemente svolti in piazza Redi dove sono state già asfaltate via Bertani, via Correnti, via Barilari , l’incrocio con via Filangeri, via Galilei e l’incrocio con via Righi.

Il sindaco Andrea Biancani con l’assessore alle Nuove opere Riccardo Pozzi annunceranno nelle prossime settimane un’altra tranche di interventi che andranno ad interessare alcune delle principali via della città risanando situazioni rimaste al palo per mesi se non per anni.