Dall’Angelo Azzurro al Vajont: ecco il Gad

Domani nella Sala della Repubblica del Teatro Rossini, una settimana prima dell’inizio della 76ª edizione del Festival Nazionale d’Arte Drammatica Gad, andranno in scena due spettacoli fuori concorso: alle 18 “Marlene D. Storia di un angelo azzurro“, di e con Laura Corraducci, appuntamento fuori programma di “Vaghe stelle dell’orsa“, festival di poesia organizzato dall’Associazione Amici della Prosa. A seguire, alle 21.15, “VajontS 23“, azione corale di teatro civile per il 60° anniversario della frana della diga di Longarone, che in tutta Italia vedrà portare in scena “Il racconto del Vajont“ di Marco Paolini. Entrambi gli spettacoli sono ad ingresso gratuito, sino ad esaurimento posti.

“Marlene D.“ ripercorre il cammino artistico e umano di Marlene Dietrich, una delle più grandi e magnetiche attrici della storia del cinema. Attraverso i testi di Laura Corraducci, le canzoni interpretate da Frida Neri e il violino di Ketevan Abiatari verranno ripercorsi gli amori, le musiche, il coraggio e il fascino che hanno reso l’attrice una icona immortale nel tempo.

“VajontS 23“ nasce da un progetto di Marco Paolini, autore e interprete del monologo "Il racconto del Vajont", per "La Fabbrica del Mondo": in oltre cento teatri in Italia e in Europa, in contemporanea, sarà riproposto in occasione dell’anniversario della tragedia il testo dello spettacolo attraverso un racconto collettivo a mille voci. A Pesaro, collaborano alla lettura Associazione Amici della Prosa, Comune di Pesaro, Amat, Unilibera, Le Voci dei Libri, Ente Olivieri. Il Festival Gad, il cui direttore artistico è Cristian Della Chiara, sarà inaugurato il lunedì successivo, 16 ottobre, al Teatro Rossini ancora con un doppio appuntamento: alle 11 con lo spettacolo di Alessandro Barbaglia “Storie vere al 97%“ e alle 21 con il concerto della Aldemaro Moltedo Jazz Band. Il concerto serale è ad ingresso gratuito, sino ad esaurimento posti. Il concorso vero e proprio si aprirà giovedì 19 ottobre alle 21 con “La Calandria“ della Compagnia Al Castello di Foligno. La biglietteria del Teatro Rossini è aperta sino al 28 ottobre con orario 10-13 e 17-19.30. Il 16 ottobre è aperta dalle 10 fino ad inizio spettacolo (ore 11) e resterà chiusa il 17 e il 23 ottobre. Abbonamenti (10 spettacoli): 80 euro (60 euro per soci e under 29; 40 euro per Istituti scolastici soci; 30 euro per abbonati Amat). Biglietti: 12 euro (10 euro per soci e under 29; 7 euro per Istituti scolastici soci).

I biglietti sono in vendita anche su www.vivaticket.it. Info: tel 0721 387621 oppure www.festivalgadpesaro.it

b. t.