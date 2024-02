Dall’Argentina a Orciano: "Il posto dell’anima"

Hanno lasciato la città di Corrientes, 350mila abitanti, in Argentina nord orientale, per vivere a Terre Roveresche, dove i residenti sono appena 5.300. Cambio di vita radicale per una coppia argentina: Mariela Beatriz Scarbol e il marito Daniel Alberto Blanco, che si sono innamorati a tal punto di questa porzione di territorio a cavallo fra il Cesano e il Metauro da decidere di venirci ad abitare e di immortalarla in un meraviglioso servizio video e fotografico che hanno voluto donare al Comune.

"Siamo venuti qui la prima volta per far visita a nostro figlio Mariano Matias, che si è trasferito in Italia per lavoro nel 2022, e siamo rimasti subito affascinati da questi posti – racconta la signora Mariela, direttrice scolastica in pensione -. Così, anche per il desiderio di stare vicino a Matias, abbiamo cercato casa a Orciano e ormai siamo qui da giugno del 2023. Noi amiamo l’Argentina, e mio marito, che oltre a fare il fotografo lavora per una compagnia telefonica sudamericana, ci torna abbastanza spesso, ma quando sarà in pensione anche lui vivremo sempre a Terre Roveresche".

"Questi luoghi – aggiunge – sono bellissimi. C’è un mix incantevole di natura e di borghi storici, la vita è tranquilla e le persone sono gentili e accoglienti. E poi, da una parte vediamo il mare e dall’altra ci sono le vette appenniniche. Io sono talmente convinta di voler rimanere qui che ho già preso la cittadinanza italiana". Daniel Alberto Blanco, artista della fotografia di grande spessore, ha recentemente realizzato con l’impiego di un drone suggestivi filmanti e bellissime foto aeree dei quattro municipi del nuovo Ente fuso (Barchi, Orciano, Piagge e San Giorgio) e li ha voluti regalare al Comune insieme a una gigantografia di Orciano in una giornata in cui la nebbia a banchi e squarci di sereno gli conferivano un’immagine davvero affascinate.

"Un regalo – affermano Daniel Alberto e la consorte – che rappresenta un segno di riconoscenza verso questo territorio e questa gente, per la loro ospitalità". "Quelli del signor Blanco e di sua moglie Mariela Beatriz sono davvero dei doni preziosi – sottolinea, al riguardo, il sindaco Antonio Sebastianelli –. Materiale di grande qualità, che utilizzeremo per continuare a promuovere le nostre ‘Quattro Terre Belle’. Li ringrazio enormemente a nome mio e dell’intera amministrazione e rinnovo loro il benvenuto nel nostro Comune".

s.fr.