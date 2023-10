Dall’arte alla scienza. La sterzata del Fai

di Tiziana Petrelli

Un’occasione unica per conoscere gli studi scientifici italiani sulla salvaguardia del mare. Accompagnati dai ricercatori del Cnr, questo weekend in Sassonia si potrà scoprire come avvengono i campionamenti in mare e visitare i nuovi laboratori scientifici, nei quali vengono analizzati i campioni raccolti. La scienza del mare si apre al pubblico grazie alle Giornate del Fai d’autunno che a Fano aprono le porte del Marine Center (il laboratorio congiunto di ricerca unico in Italia e hub nazionale e internazionale di eccellenza per lo studio della biodiversità, delle risorse e delle biotecnologie marine), mostrando laboratori e attività, oltre al contributo della boa oceanografica Fortunae posizionata un anno fa al largo di Fano, grazie all’impegno del Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente dell’Università Politecnica delle Marche e dell’Istituto IRBIM-CNR.

"E’ un’occasione unica e di grande interesse - ha sottolineato presentando l’evento Anna Siccoli, responsabile del Gruppo Fondo per l’Ambiente italiano di Fano - Negli ultimi anni, il FAI ha rafforzato il suo impegno nei confronti dell’ambiente e avviato campagne di sensibilizzazione anche nei confronti delle problematiche climatiche. Per questo è particolarmente significativa l’apertura del Fano Marine Center: i progetti in corso saranno raccontati dai protagonisti (e non dagli studenti ‘cicerone’ a cui teniamo tanto, perché per loro sarebbe stato troppo complicato) che illustreranno le ricerche sulla biodiversità marina e sul monitoraggio ambientale, racconteranno perché il mare Adriatico può essere considerato una vera e propria nursery per numerose specie marine e perché è un formidabile indicatore degli effetti che le attività umane e i cambiamenti climatici hanno sull’ambiente marino e quindi sulla nostra vita".

Le visite, di circa 30 minuti, sono per gruppi di 10 persone iscritte al Fai (ma sarà possibile fare la tessera in loco con sconto di 10 euro sulle varie tipologie di quota) sabato e domenica dalle 15 alle 18,30.