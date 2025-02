Dallasta e Marinucci:: "Brutta figura il Pd"

"Spero che questa mia proposta sia meno divisiva dei temi che hanno spaccato quest’aula fino ad ora". Mai parole sono state più profetiche di quelle scelte dal consigliere comunale, Antonio Bartolomei, di Forza Italia, quali preludio alla sua mozione promotrice di iniziative pubbliche contro il bullismo. Terminata la sua toccante testimonianza, la faccenda ha preso esattamente la piega che Bartolomei avrebbe voluto esorcizzare. Intanto perché davanti alle parole scelte da alcuni consiglieri e in particolare contro le argomentazioni della consigliera Pd, Simonetta Drago –, usate per spiegare il proprio voto contrario – si è scagliato il gruppo dei consiglieri di Forza Italia e il consigliere regionale, Giovanni Dallasta.

E poi perché, dalla discussione, una piccola crepa all’interno della stessa minoranza di centrodestra è affiorata. Come definire altrimenti la mancanza di Marco Lanzi, esperto del tema visto il suo importante impegno nel contrasto al bullismo, tra i firmatari della mozione di Bartolomei? Lanzi, alla fine, ha votato a favore della mozione forzista, spiegando la sua assenza tra i firmatari perché, pur comprendendone l’intenzione, vi trovava dei limiti. Con toni carichi di indignazione si sono espressi, invece, i forzisti Mauro Marinucci e Dallasta, i quali hanno, prima di tutto fatto quadrato sul collega Bartolomei. "Abbiamo visto la verra a faccia del Partito Democratico – hanno tuonato –. Dopo una testimonianza coraggiosa e toccante del nostro collega riguardo al suo trascorso a causa del bullismo, tra bodyshaming e omofobia, la consigliera dem Drago, esternava il proprio dissenso al documento accusando il gruppo di strumentalizzare un tema per avere visibilità e pura propaganda – ha sottolineato Dallasta –. Pur apprezzando l’intervento del consigliere Michele Gambini (PD) che invitava i componenti della maggioranza ad un’apertura nei confronti del provvedimento, rileviamo l’ipocrisia nel voto espresso dal gruppo. A votare contro sono stati Drago, Palazzi, Anniballi, Vastante, Bernardi, Gambini, Dominici, Salvatori, Alessandroni, Montesi, Belloni, Rocchi, Mattioli, Pagnoni Di Dario. Diversamente hanno fatto Fabbri di AVS e Lugli di M5S che ringraziamo per l’onestà intellettuale, votando a favore, aldilà dei colori politici".

Solidea Vitali Rosati