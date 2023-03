Dallasta ha lasciato la Lega "Troppo autoreferenziale e lontana dai militanti"

La politica è in movimento continuo con colpi di scena. Dopo i risultati a sorpresa delle primarie del Pd, tocca al centro destra offrire una novità. Infatti l’ex segretario provinciale della Lega, Giovanni Dallasta, ha lasciato il partito che aveva guidato a Pesaro dal 2017 fino all’inizio del 2020 e di cui è capogruppo in consiglio comunale. Dallasta ha deciso di uscire dalla Lega e lo ha fatto presentando via pec le dimissioni. Rimarrà in consiglio comunale, aderendo al gruppo misto di opposizione.

Per il momento il geometra eletto nel 2014 in consiglio comunale con la lista di Roberta Crescentini e poi transitato alla Lega da capogruppo, non ha deciso di passare ad altre forze politiche, anche se appare significativa l’adesione al gruppo misto di minoranza. "Non pensavo, sinceramente, di dover firmare questa lettera di congedo da una storia politica e personale che ha attraversato i momenti più belli del mio impegno politico. Non potevo d’altra parte che trarre le dovute conseguenze d’una parabola del movimento che sembra entrata, e non da oggi, in una scivolosa discesa".

Dallasta vede nella Lega una chiusura autoreferenziale: "Resterò comunque molto attento verso eventuali segnali di ripresa, di critica e autocritica che dovessero riemergere". Dallasta esprime "un sentimento di forte gratitudine nei confronti di tutti i militanti che hanno partecipato con me a un percorso che mi ha accresciuto sotto il profilo umano e civico. E resterà quale parte irrinunciabile della mia vita. Di certo continuerò a fare politica". Non solo. Le dimissioni di Giovanni Dallasta arrivano a pochi giorni dal congresso provinciale della Lega, che si terrà a Pesaro il primo di aprile. Dallasta oltre a essere attualmente il primo dei non eletti della Lega in consiglio regionale, lascerà anche l’incarico di responsabile degli enti locali: "Qui arrivavano gli assessori regionali e nessuno mi avvertiva", racconta.

D’altra parte il congresso provinciale della Lega convocato il primo aprile potrebbe anche offire qualche altra sorpresa. Sarà anche il momento di superare il commissariamento provinciale dell’ex parlamentare di Fermo Mauro Lucentini. Si parla di possibili candidature alla segreteria del fanese Gianmauro Melis, ex presidente Svem, e del consigliere regionale Giorgio Cancellieri. Lucentini potrebbe essere invece candidato alla segreteria regionale al posto del commissario Marchetti in alternativa alla parlamentare Giorgia Latini.

Luigi Luminati