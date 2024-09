Dallasta passa a Forza Italia

"Giovanni Dallasta, consigliere regionale delle Marche e consigliere comunale a Pesaro ha aderito a Forza Italia". Lo ha annunciato ieri il segretario nazionale del partito, Antonio Tajani, dal palco dell’evento dei Giovani azzurri a Bellaria Igea Marina. Dallasta, proveniente dalle file della Lega, subentrato in consiglio regionale al leghista Luca Serfilippi nel frattempo eletto sindaco di Fano, in un primo momento aveva aderito al gruppo misto del consiglio regionale delle Marche, ma da ieri è entrato a far parte del partito di Berlusconi. Con il suo ingresso il partito regionale di Forza Italia, in questa provincia, può contare su un consigliere, il pesarese Dallasta, e un assessore, il fanese Stefano Aguzzi.