Dallasta scettico:: "Perché non azzera la capacità edificatoria?"

Alla lettura del comunicato dell’assessore Mila Della Dora sulla variante di Largo Tre Martiri, il consigliere comunale Giovanni Dallasta (foto), contrattacca: "Ad oggi il Prg prevede la realizzazione della bretella “via Genga/Lungofoglia Caboto“. Come fa l’assessore a dire che non si realizzerà? Inoltre l’assessore parla di tutto tranne che della capacità edificatoria: se non ha intenzione di azzerarla nel comparto centrale (la famosa area verde di due lotti da 495 metri quadrati di proprietà comunale e i 191 metri quadrati del privato, ndr) come farà a non chiudere Lungofoglia Caboto? Il mio consiglio è addirittura di spostare la capacità edificatoria anche dei 191 metri quadrati: quel fazzoletto di alberi e terra dovrebbe al massimo servire per allargare e rendere sicura via Agostini, già pesantemente congestionata. Di certo in Consiglio comunale se ne sentiranno delle belle".

s.v.r.