Dallasta tuona: "Che degrado nel ponte di Borgo Santa Maria"

"Per rendermi conto del degrado del ponte in via Montefeltro, vicino al Parco dei Tigli, segnalato da alcuni residenti di Borgo Santa Maria, sono andato personalmente a vedere – racconta il consigliere di centrodestra, Giovanni Dallasta –. Effettivamente ho notato vistose crepe con inclinazione verso l’esterno in uno degli elementi che compongono il parapetto in cemento. Ho fatto verbalizzare il fatto ad una pattuglia della polizia locale richiedendo un intervento urgente da parte dell’amministrazione".

Quando ha segnalato?

"Il 25 gennaio scorso. Dopo giorni nessun intervento è stato fatto. Quindi ho inviato al sindaco Ricci una segnalazione per un intervento urgente: il Comune di Pesaro dopo 1 mese dall’interrogazione, mi rispondeva che la competenza per la sistemazione era della Provincia e che, contattata, aveva rassicurato sulla previsione di un intervento urgente".

Come è finita?

"A 3 mesi dalla mia segnalazione, nulla è stato fatto, né dal Comune né dalla Provincia. Il parapetto è ancora lì, lesionato ed inclinato. Sul ponte passano numerosi cittadini che spesso, per mancanza di un percorso ciclo-pedonale, si appoggiano a tale parapetto. Non riesco a capire come si possa, dopo mesi da una segnalazione di pericolo da parte di un consigliere comunale, assistere ad un rimpallo di responsabilità tra enti senza avere un intervento, nemmeno di messa in sicurezza. Borgo Santa Maria sembra essere considerata la periferia delle periferie, con problematiche irrisolte come questa evidenziata, una viabilità allucinante, mancanza totale di marciapiedi e ciclabili"

In verità la previsione di una ciclabile ci sarebbe...

"Sì. Il percorso ciclo-pedonale parallelo al ponte, in passato non solo era stato previsto, ma anche finanziato. Peccato però che ad oggi non se ne ha traccia. Inoltre la manutenzione dei giardini pubblici è carente. Chi amministra, in questi quartieri, ci va solo quando mancano 2 mesi alle elezioni: fanno promesse, per poi dimenticarsi".