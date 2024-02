Dall’astronomia alla musica lirica. La settimana ’top’ di Monte Grimano

Un giorno memorabile, il 20 gennaio! Ogni forma di arte si è espressa nelle sue forme più autentiche, ma protagonista per eccellenza è stata la musica. Ad aprire le danze è stata l’orchestra Olimpia, formazione tutta al femminile, che collabora con l’ Ensemble Zohra, unica orchestra femminile del Medio Oriente. Per tutti i comuni della provincia, quella musicale è stata una celebrazione che ha coinvolto anche le realtà più ristrette, messe in luce da una rappresentanza di bande musicali; noi abbiamo avuto l’onore di partecipare con la banda comunale del nostro comprensorio di Monte Grimano Terme e di fare una chiacchierata col sindaco. Abbiamo intervistato Elia Rossi, sindaco di Monte Grimano Terme, comune che organizzerà una settimana dedicata alla cultura nel periodo dal 16 al 22 dicembre 2024. Tutta la settimana sarà ricca di eventi, ma spiccheranno le giornate di martedì 17, basata sull’astronomia - a Monte Grimano Terme è presente anche un osservatorio astronomico - sulla cultura della scienza e su come l’impatto del cielo influisca sull’agricoltura; giovedì 19, quando si terrà un concerto in onore di Renata Tebaldi, artista di fama internazionale, nata a Pesaro e morta a San Marino 20 anni fa: l’evento sarà inoltre pubblicizzato in Usa, Argentina ed Inghilterra, dove era molto famosa. Domenica 22, giornata conclusiva, con uno spettacolo di lirica in onore dei 100 anni dalla morte di Giacomo Puccini. Lo spettacolo oltre ad essere tradotto nella lingua dei segni (Lis), verrà interpretato dall’ Anilis, un’associazione di Bari di interpreti e performer, per permettere anche ai sordomuti di godersi lo spettacolo. E nelle due giornate conclusive, coinvolta la banda comunale. Invitiamo tutti a partecipare!

Pierro Emilia Maria, Ottaviani Christian, Traversi Elisa 3B