Dall’Ateneo 700mila euro per i bandi “a cascata“

L’Università di Urbino vuole rafforzare il legame tra ricerca e aziende del territorio e mette a disposizione 700mila euro per dei bandi a cascata, nell’ambito di Ecosistema Vitality, programma condotto con altri otto atenei di Abruzzo, Marche e Umbria e finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca tramite il Pnrr. Questi soggetti hanno creato il consorzio Amu, che ha ottenuto 116 milioni di euro per promuovere innovazione, digitalizzazione e sostenibilità nell’economia diffusa del Centro Italia, e ciascuno di loro, al pari del Gran Sasso Science institute, coordinerà uno dei 10 progetti nati dal programma, gli “Spoke“.

"Alle università è stata data una grossa responsabilità – commenta Vieri Fusi, prorettore vicario, responsabile dello “Spoke 8“ –. Vitality si rivolge soprattutto al territorio, in cui spera di radicare un aumento della competitività dei sistemi produttivi regionali, un miglioramento della sostenibilità ambientale e sociale e la creazione di nuovi posti di lavoro. Il tema dei quattro Spoke marchigiani sarà la qualità degli ambienti di vita e quello di Urbino sarà incentrato su salute e approcci terapeutici innovativi, sia nell’avanzamento dei farmaci, sia nel trattamento, cioè la veicolazione, in particolare per terapie mirate. Ci sono quattro soggetti affiliati: due pubblici (università di Perugia e di Pescara) e due privati (Cosmob e Meccano). Le proposte dovranno essere inerenti alle linee progettuali individuate, esplicitate negli allegati al testo del bando, su https://project.uniurb.it/vitality/bando-a-cascata-ecosistema-vitality-spoke-8/. Potranno partecipare: micro, medie e piccole imprese (da sole o in collaborazione), grandi imprese o organismi di ricerca (in collaborazione), con proposte presentate in via telematica su bandi.fondazionevitality.it, entro le 12 del 31 gennaio. Il progetto dovrà durare 12-15 mesi e i vincitori riceveranno tra 75mila e 250mila euro. Ringrazio tutti quelli che stanno seguendo lo Spoke".

La soddisfazione del magnifico rettore, Giorgio Calcagnini, per i frutti che sta portando il consorzio Amu passa dal fatto che si sia "deciso di fare tutti un passo indietro, lavorando insieme per ottenere risultati. Questo ecosistema ci è invidiato da altri atenei. Non è scontato collaborare per la crescita di un pezzo importante dell’Italia centrale: speriamo di dare un aiuto affinché queste regioni, di recente classificate come "in via di sviluppo", possano tornare tra quelle più sviluppate".

n. p.