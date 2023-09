Dalle adozioni ai papà separati: tre associazioni in campo

Tre giorni di festa a San Cristoforo per celebrare tre anniversari importanti. Hanno compiuto rispettivamente 10,15 e 20 anni tre associazioni nate e tuttora attive nella parrocchia. La prima è il Pozzo di Giacobbe nata nel 2003 per gestire le adozioni a distanza che la parrocchia ha promosso e realizzato dopo il grande genocidio del 1994 in Rwanda tra le etnie Utu e Tuzi. Era invece il 2006 quando un gruppo di famiglie con bambini piccoli chiese al vescovo Vittorio Tomassetti gli spazi del parco dell’ex seminario regionale per realizzare l’Oratorio-Anspi per far giocare i bambini. Due anni dopo lo inaugurò Trasarti. La terza nata è l’associazione "Casa Padre Sempre" che nel 2013 ha realizzato una casa di accoglienza per essere vicino ai padri separati che si ritrovano per strada dopo la sentenza del tribunale di lasciare la casa in cui abitavano. Un segno di vicinanza a chi si trova a vivere una situazione di difficoltà. In questi 10 anni sono state aiutate circa 25 persone.