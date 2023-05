Dalle aule del liceo ai centri sociali "La nostra alternanza scuola lavoro"

di Silvano Clappis

Quaranta studenti del Liceo Nolfi, quasi tutte ragazze, sono impegnate da marzo a giugno in quelli che una volta venivano definitivi stage alternanza scuola lavoro e che oggi si chiamano burocraticamente Pcto (percorsi per le competenze trasversali e di orientamento). "È un’opportunità importante e significativa – ha detto il dirigente scolastico Samuele Giombi – per questi studenti dell’indirizzo scienze umane (le ex Magistrali, tanto per capirci, ndr) anche in vista del loro proseguimento all’università", mentre l’assessore al Welfare del Comune di Fano Dimitri Tinti ha sottolineato come "questo inserimento della scuola si inserisce in un progetto comunale, dal titolo ’Compiti insieme’, che si intende allargare anche all’Ambito Sociale 6 per costruire una rete di attività di doposcuola, di ricreazione, e ludico aggregativa".

Interessati sono i frequentatori dei centri sociali e di volontariato come L’Africa Chiama, Gas Gas, Millevoci e gli oratori di Cuccurano e Sant’Orso. A coordinare le circa 50 convenzioni che il Liceo Nolfi ha contratto con soggetti esterni è la professoressa Valentina Foschi che si è avvalsa in questo caso della professoressa Alessandra Ulisse in qualità di tutor degli studenti. "Si tratta – ha detto Foschi – di un progetto che vede i nostri ragazzi inserire le loro competenze maturate in ambito scolastico in altre realtà formative con l’aiuto di educatori professionali".

La giovane stagista Allegra Morico della 4C che opera nel doposcuola dell’oratorio di sant’Orso ha portato la sua testimonianza: "Interfacciarmi con i bambini mi ha fatto rivedere gli studi che ho compiuto in precedenza" ha detto; mentre Anna Maria Saiglia della 5B che opera nel centro di San Cristoforo gestito da Africa Chiama ha osservato: "Pur operando in una realtà un po’ diversa, anche per le diverse provenienze linguistiche, ho visto che questa stage è di aiuto anche a me". Infine, Alessandra D’Agostino della 4C ha concluso: "Ho visto che un approccio fatto col sorriso stempera nei ragazzi del dopo scuola la tensione e le difficoltà".

Esperienze formative, dunque, che potranno essere utili a queste studentesse quando saranno chiamate a fare scelte più importanti. "Sarebbe auspicabile – ha concluso la dirigente dei Servizi sociali e Coordinatrice dell’Ambito Sociale 6 Roberta Galdenzi – che il Liceo Nolfi, come altre scuole, si aprissero ad una sempre maggiore interazione con i Servizi Sociali, magari nell’ora di Educazione civica, per far conoscere agli studenti le varie operatività esistenti nel settore pubblico ai fini anche di futuri sbocchi professionali".