Dalle bancarelle ai politici: "La sanità è un incubo e gli affitti esorbitanti. Sono queste le priorità"

Il "Caro Carlino" itinerante tra i lettori ieri è stato al mercato di San Decenzio, dove abbiamo raccolto esclusivamente le opinioni di signore. Durante il confronto, dalla lista della spesa, a quella dei problemi, il passaggio è stato breve. Cosa è emerso? Il carovita acutizza le criticità evidenziate tra cui primeggiano la carenza di sanità territoriale; le liste d’attesa e l’obbligato ricorso al privato, in assenza di alternative sostenibili. Il caroaffitti, in un contesto occupazionale precario, appesantisce il bilancio delle famiglie che vivono in città e non solo. Anche per chi ha i figli universitari fuori casa, infatti, il caro-affitti impatta vista l’impossibilità, per chi ha parametri Isee superiori all’indigenza di accedere a studentati e agevolazioni varie.

E’ il caso testimoniato da Sabrina Santangeli che mantiene due figlie universitarie fuorisede: "Gli affitti per una famiglia media sono impegnativi – dice–:anche 500 euro per una camera in appartamento con più studentesse. Servono più studentati e dovrebbero essere riformulati i requisiti reddituali di accesso poiché non sono assolutamente aderenti con le reali capacità di spesa di una famiglia di lavoratori". Batte sul caro-affitti e sul carovita la signora Rosa, pugliese, in visita a figlia e nipote: "E’ vero qui a Pesaro c’è lavoro – dice –, ma il prezzo delle case è inaccessibile. Con un affitto di 750 euro al mese, le utenze e le spese non bastano duemila euro al mese. Qui tutto è molto più costoso che in Puglia: un buon pane costa mediamente 5 euro al chilo contro i 3 euro da noi".

Apre il fronte sulla sanità Elena Romanescu, che entra nel vivo: ha fatto un’assicurazione privata per poter compensare il disservizio sanitario sùbito. "A seguito di quanto c’è successo in passato – spiega la signora da 25 anni, residente a Pesaro –, con mio marito abbiamo deciso di fare un’assicurazione sanitaria che copre le nostre due figlie – racconta –: abbiamo deciso di spendere 1.500 euro l’anno per non avere la sorpresa di spese impreviste a cui non è detto si riesca a fare fronte, su due piedi". Alla radice c’è stata una brutta esperienza con le liste d’attesa: "Sì, il Carlino ha raccontato la nostra disavventura – dice –. La mia bambina di 4 anni doveva essere operata di adenoidi, ma nonostante l’impegnativa dell’otorino specificava l’urgenza, non c’è stato verso di fare con il pubblico, tanta era l’attesa. Pesaro era quella con minore disponibilità e maggiore attesa. Alla fine una clinica di Roma ha operato nostra figlia, ma c’è costato 4mila euro". L’assicurazione cosa le garantisce? "Per ora la prevenzione: abbiamo necessità di monitorare alcune situazioni e anche se è costosa, ci aiuta a vivere più tranquilli. Penso che la farò anche per me".

Alessia Barattini vive a Fossombrone, ma lavorando come ambulante di biancheria per la casa ha un volto noto sia per gli avventori del mercato settimanale di Pesaro che di quello fanese. "In cima alla lista direi proprio che metterei la sanità – osserva sorridente –: mio marito si è rotto un piede e come vede siamo in emergenza". Ad aiutarla al banco c’è la sorella, mentre la madre si occupa dei due nipotini. L’anziana tiene in braccio il piccolo di un anno, mentre imbocca la sorellina di tre anni, seduta sul sedile del furgone: è una scena di solidarietà femminile che varrebbe una medaglia. Perché la sanità? "A Fossobrone non è più un ospedale quello che è rimasto: per come è messo è normale che sbaglino. Io non mi fido più" dice la nonna, anticipando la figlia nella risposta, perché ancora arrabbiata della diagnosi sbagliata fatta al genero:"Hanno detto che era una tendinite, quando invece aveva il piede rotto. E’ stato – ribadisce l’anziana – tre giorni tutto gonfio e dolorante, fino a che mia figlia l’ha obbligato a farsi una lastra a pagamento. Dopodiché sono andati al pronto soccorso di Fano". Non potevate direttamente andare al Santa Croce? "Spostarsi non è mica facile – riprende la parola Alessia Barattini –: abbiamo prima voluto avere un ottimo motivo per andare a Fano da Fossombrone. Tra una cosa e l’altra è andata via una intera giornata: non ho lavorato e con le due figlie al seguito ho accompagnato mio marito. E’ urgente che l’entroterra abbia presidi sanitari pubblici vicini e completi. Ecco perché è una priorità".

Solidea Vitali Rosati