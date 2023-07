Dalle Bighette ai Bacchanalia

Cesarini protagonisti, ieri, con tante famiglie vestite ’alla romana’ che si sono date battaglia nella corsa con le Bighette e nei tanti giochi a tema storico. Oggi si traghetta la Fano dei Cesari verso il gran finale di domani, con un programma che continua a ritmo serrato. La manifestazione prevede dal pomeriggio l’apertura degli accampamenti e la messa in scena di didattiche e ricostruzioni militari. Alle 17.45 si inizia con "La falange oplitica di Sparta" a cura di Simmachia Ellenon di Fano. Alle 18 aprono gli accampamenti nell’area del Pincio e San Michele mentre alle 19 grande attesa per Ludi Fortunae, sfida di spettacoli e esibizioni delle quattro fazioni cittadine sul tema delle feste e cerimonie di Roma antica. Alle 20 nell’area San Michele, in programma spettacoli nell’antica domus romana a cura della Colonia Ivlia Fanestris mentre alle 20.30 ci sarà la grande festa delle fazioni in costume romano "Bacchanalia" con accompagnamento musicale anni ‘70 e ‘80 a cura di The Python. Alle 21.45 nell’arena del Pincio ci sarà "De Amicitia", lo spettacolo di ricostruzione con luci, suoni e danze a cura Colonia Ivlia Fanestris. Saranno i Ludi Gladiatori dei Ludus Aemilius (alle 23) a chiudere in grande stile la giornata dedicata alle rievocazioni e battaglie.