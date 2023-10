Dalle donne speciali alla natura. Studenti alla scoperta della città

Quanti cittadini conoscono la storia delle sorelle Lea e Sparta Trivella, partigiane e femministe di Pesaro? O quanti conoscono le proprietà della pianta del Tasso, velenose e allo stesso tempo necessarie per la cura del cancro? Magari non tutti noi le conosciamo, ma i ragazzi del Liceo Artistico Mengaroni, dell’Istituto Agrario Cecchi, del Liceo Mamiani e dell’Istituto di istruzione secondaria di primo grado Olivieri le hanno imparate divertendosi, attraverso i progetti "Fabula" e "Magnifika", finanziati dalla Regione e organizzati dalle associazioni culturali giovanili "Stramonio" e "Zoe". Nella sala del consiglio comunale, l’altro ieri mattina, sono stati tantissimi i ragazzi che si sono riuniti per vedere il loro lavoro compiuto, per "tirare le somme" di quello che è stato lo scoprire determinate caratteristiche della città e dei suoi abitanti, nonché delle piante che popolano il polmone verde di Pesaro, il Miralfiore.

Il progetto Fabula, che ha visto coinvolti gli istituiti Mamiani e Mengaroni, si è focalizzato sull’individuazione di alcune figure femminili della città, in una narrazione partecipata volta alla creazione di totem che verranno esposti nelle scuole superiori in cui sono stati inseriti dei QRCode, i quali consentiranno a tutti quanti gli studenti (e non solo) di poterli scansionare e di poter scoprire nuove cose: "Le figure su cui lavorare sono state individuate direttamente dai ragazzi del Mamiani – spiega Giulia Murgia, dell’associazione Stramonio –, mentre i ragazzi dell’artistico si sono impegnati in tutta la parte grafica e di design. È stato un bellissimo lavoro, anche perché i ragazzi di entrambe le scuole hanno subito deciso di mettersi in gioco, cercando tantissime storie da poter raccontare e illustrare. Anche gli insegnanti si sono da subito resi disponibili per aiutare gli studenti, c’è stata una bellissima cooperazione".

All’interno del progetto "Magnifika", invece, i ragazzi del Mengaroni e del Cecchi, accompagnati dagli esperti Sabrina Gennari e Andrea Fazi, hanno svolto delle visite guidate al parco Miralfiore, conoscendone alcune delle peculiarità per poi dedicarsi alla parte artistica e alle descrizioni scientifiche che hanno portato alla realizzazione di un libro, distribuito gratuitamente alle scuole e ai presenti: "Attraverso la conoscenza della flora e della fauna del parco, i giovani hanno poi elaborato un bestiario fantastico, sotto l’esempio di quelli del medioevo – spiega Sabrina Gennari, dell’associazione Zoe –. Abbiamo voluto avvicinarlii agli animali ‘strani’, mescolati tra piante e specie differenti, che magari noi non conosciamo. È stato un progetto complicato, diviso in più fasi, a partire dalle visite al parco per poi tornare in classe a rielaborarle, ma comunque molto soddisfacente. Oltre al libro, i ragazzi hanno creato anche un gioco di carte in stile ‘memory’. Sono stati tutti quanti fantastici, dal primo all’ultimo".

Alessio Zaffini