Dalle maschere della commedia antica all’opera

Domani alle 18 l’Auditorium di Palazzo Montani Antaldi ospita l’ultimo appuntamento del ciclo "Echi Rossiniani – tra musica e parola", promosso dal Circolo Amici della Lirica "G. Rossini" ODV di Pesaro. La rassegna chiude con un incontro che intreccia teatro classico e librettistica d’opera, affidato alla professoressa Caterina Pentericci, con una conferenza dal titolo "Maschere a confronto: l’eredità del teatro classico nei libretti d’opera".

Dopo aver ospitato musicisti, divulgatori e studiosi, Echi Rossiniani chiude con una voce accademica. Studiosa del teatro latino arcaico, Pentericci è assegnista di ricerca in Filosofia Classica all’Università di Urbino, dove insegna Paleografia latina. Ha curato di recente l’edizione critica di testi plautini ed è membro del comitato scientifico della collana "Biblioteca classica".

La conferenza rappresenta un’occasione per scoprire, con rigore e chiarezza, il legame tra le maschere della commedia antica e i personaggi dell’opera, in un confronto che attraversa secoli di storia del teatro. Dal Don Giovanni all’Italiana in Algeri, un percorso alla ricerca degli elementi classici che hanno influenzato la librettistica e la drammaturgia della produzione lirica.

La rassegna è realizzata con il sostegno della Fondazione e il patrocinio del Comune di Pesaro, Conservatorio Rossini, Ente Concerti, Rof ed Ente Olivieri. Ingresso libero.

L. Damen