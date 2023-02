Dalle note musicali alle liriche: la poesia di Ilenia a Sanremo

Al teatro Ariston il festival di Sanremo, nella libreria di fianco al palcoscenico, altre note, non musicali ma liriche, scritte dalla pesarese Ilenia Tomassini che ha presentato ieri il suo primo libro nella città del festival. Il libro uscirà il 14 per la casa editrice di Vercelli Be strong edizioni e si intitola “Anima semplice“. Ilenia, nata a Pesaro il 12 maggio 1999, fin da piccola ha nutrito una gran curiosità per tutto ciò che la circonda ed è per questo motivo che ha scelto di viaggiare per l’Italia e il mondo, prima lavorando in villaggi turistici e poi in solitaria alla scoperta di nuove realtà. Si è laureata in economia e ha sviluppato nel tempo anche una grande passione per la scrittura e la poesia, riversando ogni sua emozione e pensiero sotto forma di versi.

Attualmente come consulente. "Perché ho deciso di scrivere questo libro? – spiega –. Amo scrivere da quando sono piccola. Conservo ancora oggi tutti i miei diari in cui rigettavo fiumi di pensieri e descrivevo ciò che mi circondava attraverso i miei occhi. Sono sempre stata una bambina e poi ragazza “con la testa tra le nuvole“ come si usa dire e anche se con il passare degli anni il mondo ti proietta sempre più con i piedi per terra e ti riempie di responsabilità, la mia mente comunque trova sempre il modo di fluttuare in mondi paralleli e risvegliare il lato fanciullesco che è in me. La scrittura è uno dei modi per far emergere questa sensibilità e per questo motivo ho deciso di riaprire tutti i diari conservati da quando ero piccola fino ad ora, rileggere ogni singola parola e in un certo senso auto analizzare il mio percorso di crescita dall’esterno, per poi scriverci un libro". “Anima semplice“ è un libro che si colloca a metà tra la silloge poetica e il romanzo autobiografico. La protagonista è una ragazza che si sente predestinata a vivere una vita del tutto ordinaria, prigioniera nello spazio limitato delle sue mura e della sua città, ma avverte forte in sé l’urgenza di andare oltre. Le sue fughe la porteranno a vivere esperienze necessarie per la maturazione personale che la metteranno di fronte al problema della consapevolezza di sé: il viaggio compiuto è allora, soprattutto, un cammino dentro la propria anima, conducendo il lettore verso l’alto".

b. t.