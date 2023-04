Dalle sagre alla scienza, passando per i fiori: ecco l’altro 25 Aprile

Per chi cerca spunti interessanti con cui trascorrere la giornata di oggi, tra arte, cultura, scienza e divertimento, ecco alcune proposte.

Per gli amanti delle manifestazioni folkloristiche, in piazza dell’Unificazione, a Marotta, ci si potrà divertire e soddisfare il palato nella Sagra dei Garagoi, una specie di lumachine di mare, cominciata il 22 aprile e che durerà fino ad oggi. Una giornata all’insegna della musica, del divertimento e della cucina di pesce in riva al mare.

A Urbania, invece, torna la Fiera dei Fiori, l’appuntamento fieristico più colorato dell’anno: la fiera di San Marco, un evento che vedrà il centro storico, e le vie che circondano il nucleo della città, animarsi con le tradizionali bancarelle e tante novità che vengono dal mondo agricolo.

Per gli amanti della scienza, invece, il Museo del Balì, a Colli al Metauro, offre un’occasione per stare in compagnia e godersi, oltre la spettacolare location ideale per un pic-nic, anche le numerose attività proposte dal museo: dalle 10:30 alle 19:30, infatti, si potrà partecipare a sfide a colpi di enigmi e labirinti scientifici, laboratorio di costruzione e, naturalmente, ai suggestivi spettacoli al planetario e la divertente visita interattive alle sale. La prenotazione è obbligatoria attraverso il sito internet, dove si potranno anche vedere prezzi ed orari (www.museodelbali.itnews-ed-eventifesta-di-liberazione-2023). Info: 0721 892390.

A Gabicce, sempre oggi, una giornata allo stadio G.Magi di Gabicce Mare dedicata ai memorial Patrignani e Foronchi, organizzata dall’Asd Gabicce Gradara Calcio.

Per gli amanti dell’arte e della storia, infine, si possono visitare due imperdibili location della storia e dell’arte: la Galleria Nazionale delle Marche, al Palazzo Ducale di Urbino, e il fantastico Castello di Gradara, che la leggenda vuole teatro della tragedia di Paolo e Francesca. Il primo, infatti, proporrà un’entrata a titolo gratuito a tutti i curiosi dalle 8.30 alle 19.15, mentre a Gradara, si potrà visitare il castello in autonomia o attraverso una visita guidata dalle 9 alle 19.15. Insomma, una giornata che ha tanto da offrire a tutti quanti, all’insegna del divertimento e della conoscenza.

Alessio Zaffini