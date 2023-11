Dalle tenebre alla luce. La debolezza è arte

Ha inaugurato sabato e resterà allestita fino al 25 novembre nei locali dell’oratorio di San Giovanni in via Barocci la mostra collettiva “Nella debolezza. Dalle tenebre alla luce“, curata da Francesco Maria Acquabona, Gabriele Arruzzo e Pino Mascia. "L’dea di questo progetto artistico – spiegano i curatori – nasce dall’incontro dei Frati Minori Conventuali con gli insegnanti dell’Accademia di Belle Arti di Urbino, per dare vita a un percorso in cui gli studenti potessero confrontarsi e riflettere sull’esperienza del limite, che da negazione può trasformarsi in diversa e felice possibilità di vita. Dieci giovani artisti hanno dunque affrontato questo passaggio, che a volte rimane tentativo, a volte è compiuto".

Il percorso che ha condotto alla mostra è stato preceduto da un seminario con il workshop guidato dall’artista Francesco De Grandi e una conferenza del teologo Paolo Ricca, cui è seguita la fase creativa sotto la guida dei rispettivi docenti e curatori. Gli ambiti esistenziali rappresentati sono diversi e tutti richiamano a una necessaria riflessione, a immergersi nel simbolismo delle opere per lasciarsi sollecitare a una lettura dell’esperienza della debolezza, propria o del mondo, nella prospettiva di una risposta possibile e migliore. Gli allievi-artisti che espongono sono Rebeka Sàra Bagò, Nicolas Demetriou, Greta Menin, Leonardo Nardi, Victoria Osei, Abdel Karim Ougri, Serena Polimanti, Umberto Proietti, Lorenzo Rizza e Sasha Toli.