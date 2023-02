Dall’Ebam un aiuto concreto a Cantiano per l’alluvione

L’Ente bilaterale artigianato Marche destina 203mila euro ai comuni più colpiti dall’alluvione dello scorso settembre. La donazione, ufficializzata da Ebam, sarà suddivisa tra Cantiano, San Lorenzo in Campo, Ostra, Trecastelli, Barbara e Anpas di Falconara Marittima e parte dalle progettualità indicate dai sindaci. "I fondi saranno a disposizione dei comuni in tempi brevissimi – spiega Riccardo Battisti, presidente di Ebam –. Essi serviranno per sostenere iniziative di ripristino di strutture pubbliche e opere destinate alla comunità locale".

Per quanto riguarda i comuni della provincia di Pesaro e Urbino, Cantiano riceve fondi per il ripristino della Sala Capponi e per il mulino che accoglie la macina per la farina del Pane di Chiaserna, San Lorenzo in Campo per attrezzature sportive per la palestra, in memoria di Mattia Luconi, morto a sette anni durante l’alluvione.

Nell’anconetano, finanziati progetti per il ripristino del parco pubblico vicino alla scuola primaria a Pianello di Ostra, per il campo polivalente di Passo Ripe, nel comune di Trecastelli, per l’arredo urbano di via Carducci e il recupero del giardino della scuola San Gaudenzio di Borgo Bicchia, a Senigallia, e per attrezzatura destinata all’Anpas di Falconara. "Già il terremoto del 2016 ci aveva insegnato la necessità di azioni tempestive e tangibili, perché talvolta la velocità e la prontezza di risposta sono sostanza – aggiunge il vicepresidente Daniele Boccetti –. Il senso degli interventi è ricreare comunità e socialità, tenendo insieme tessuto produttivo e tessuto sociale".

Accanto al sostegno per i progetti pubblici, Ebam destinerà un contributo a Simone Bartolucci, figlio di Brunella Chiù, ancora dispersa, che ha perso anche la sorella e la casa, per poter avviare i propri progetti di vita. Alle donazioni hanno partecipato anche Ebna, Ente bilaterale nazionale dell’artigianato, e gli enti bilaterali territoriali di Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Piemonte, Campania, Bolzano, Toscana, Calabria, Sardegna e Trentino, sensibilizzati da Ebam a contribuire. "La profonda matrice solidaristica che caratterizza e unisce il sistema della bilateralità artigiana a livello sia regionale, sia nazionale, ha consentito in questi anni di scrivere importanti pagine di aiuto per chi è in difficoltà – afferma la direttrice di Ebam, Cinzia Marincioni –. Anche in questa tragica occasione, il sostegno si è realizzato con fondi per progetti concreti".

Nicola Petricca