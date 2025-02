Dall’ex Nava alla Copredil: ecco quali sono gli altri fronti aperti

Non solo l’ex mobilificio Carloni. "Sono numerose le situazioni che stiamo monitorando – dice Elisabetta Sacchi, responsabile di Ona Pesaro –. Tra queste quelle che riguardano il sito produttivo della ex Nava, a Villa Fastiggi e quello della Copredil in zona Ipercoop". Per quanto riguarda la storica fabbrica Nava (ex Fastigi), potrebbe cambiare qualcosa a breve visto che qualche mese fa è stata aggiudicata l’asta che la vedeva protagonista (dopo quattro tentativi). "Sembra proprio che l’ex Nava sia stata venduta all’asta – dice Sacchi – e questa è sicuramente una buona notizia perché ci auguriamo che i proprietari intervengano sulla bonifica dell’amianto risolvendo un altro problema che affligge da tempo la città. Oltre a questo sito, rimane l’annoso problema dell’immobile della Copredil nella zona dell’Ipercoop. Il 27 dicembre scorso ho segnalato al Comune di Pesaro che due lastre in eternit di copertura del capannone, a causa del forte vento, si erano staccate. Devo dire che il sindaco Biancani e i tecnici si sono attivati subito per segnalare l’accaduto al curatore fallimentare. E’ dal 2011 che segnaliamo questa situazione, ci auguriamo che presto si possa trovare una soluzione. Devo sottolineare che il Comune si sta adoperando per la risoluzione di queste problematiche, anche come dimostrano le ultime ordinanze sindacali che hanno riguardato i siti di Monteciccardo e in strada Montefeltro". Quella della bonifica dell’amianto è anche una battaglia che Ona Pesaro sta portando a livello nazionale: "Sto cercando di sollevare questi casi anche al Governo – dice Sacchi –. Ho ricevuto anche un riscontro dall’onorevole Vannia Gava, che ha avuto modo di leggere la documentazione che ho inviato, condividendo le preoccupazioni che ho espresso. Vorrei che anche la Regione Marche si attivasse su questo tema, invece è da quattro anni che non propongono più un bando per la rimozione dell’amianto". Ona solleva poi il problema delle tubature dell’acqua: "Un problema che riguarda gran parte della nostra rete idrica – conclude Sacchi – e che abbiamo affrontato anche in un incontro in Prefettura ad agosto, in cui era presente l’assessore Aguzzi. In quel caso l’assessore ci aveva comunicato che la Regione aveva stanziato fondi per la sostituzione delle tubature dell’acqua, ma non abbiamo più ricevuto informazioni".

ali.mu.