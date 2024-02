Dall’inferno della prigionia al riscatto. Patrick Zaki racconta la sua storia

Sabato prossimo Patrick Zaki sarà a Pesaro per presentare il suo primo libro "Sogni e illusioni di libertà. La mia storia" e per incontrare gli studenti della città che per l’occasione saranno riuniti nell’aula magna del Liceo Marconi. In mattinata, alle ore 11.15, il ricercatore dell’università di Bologna ed attivista per i diritti umani arrestato e detenuto in Egitto, suo paese di origine, per 20 mesi, si confronterà con gli studenti per parlare dei suoi "Sogni e illusioni di libertà". L’iniziativa è organizzata in collaborazione con il Comune, Pesaro 2024, l’Ufficio scolastico provinciale e la Rete "#Responsabilità delle scuole superiori" coordinata dai docenti Paolo Fraternale Meloni e Marco De Carolis e dallo staff del Marconi School Musical.

"È davvero molto bello che Zaki venga nella nostra città e incontri le scuole - sottolinea Camilla Murgia, assessora alla Crescita del Comune di Pesaro – anche gli studenti si erano subito attivati rispetto al suo arresto e alla sua vicenda lunga tre anni, tanto da adottarla come ‘battaglia’ in difesa dei dritti umani, attivata dal liceo Mamiani, anche attraverso progetti condivisi con Amnesty Pesaro, come fatto dal liceo Marconi". E aggiunge: "Sarà bello portare l’abbraccio della città a Patrick Zaki e raccontargli quanto la nostra comunità si sia stretta a lui attivandosi, anche durante la pandemia, periodo durante il quale, ad esempio, insegnanti e ragazzi svolsero lezioni all’aperto davanti al suo murales collocato in via Branca".

Nel pomeriggio, alle ore 17.30, Patrick Zaki sarà invece a Palazzo Ciacchi per la presentazione del libro dove viene raccontata la sua lunga e drammatica detenzione. L’iniziativa si inserisce tra gli appuntamenti di ‘Incontri capitali’ libri e parole per Pesaro 2024, promossa in collaborazione con Passaggi Cultura, l’associazione promotrice di Passaggi Festival. Il libro racconta cosa è successo davvero quel 7 febbraio 2020 e cosa è avvenuto nei giorni successivi: gli interrogatori, l’isolamento, le torture, il confronto col mondo delle carceri in cui tutti sono ridotti a una condizione disumana. E cosa lo ha tenuto vivo: gli studi, la passione per il calcio, la musica, l’affetto dei suoi cari, della fidanzata e dell’Italia.

"È stato il mio modo di resistere – sostiene l’attivista per i diritti umani che a Pesaro converserà con il giornalista Massimo Veneziani -. Anche quando attraversavo le situazioni peggiori, pensavo: un giorno scriverò questa cosa, un giorno denuncerò tutto". Quel giorno è arrivato.

ali.mu.