Dall’inferno delle guerre alle aule universitarie

Dalla terribile realtà dei campi profughi del Kenya ad un sereno percorso universitario a Urbino. Sembra una favola irrealizzabile, e invece è ciò che succederà a due rifugiati africani che da ottobre saranno a tutti gli effetti due studenti della Carlo Bo. Il progetto, denominato "Unicore", è stato presentato ieri in ateneo dai rappresentanti dei vari soggetti coinvolti in questa operazione.

Il prorettore Vieri Fusi non ha nascosto l’entusiasmo di Uniurb verso il progetto che sarà realizzato: "Queste azioni ci riempiono di orgoglio; doppiamente, se pensiamo che siamo la prima università marchigiana ad aver aderito al programma che è sotto l’egida dell’Agenzia Onu er i Rifugiati".

Il professor Eduardo Barberis, referente del progetto, ha spiegato in cosa consisterà il tutto: "I due studenti – ha detto Barberis – saranno a tutti gli effetti degli alunni stranieri dell’università, con gli stessi diritti e doveri di tutti gli altri. Solo che giungeranno a Urbino con zero risorse e pochissimi beni personali. Per cui accanto all’attività didattica, ci siamo mossi per fornire loro una serie di servizi di supporto. Si va dall’ingresso legale in Italia, al contatto con le ambasciate, dai biglietti aerei a delle borse di studio, dal coinvolgimento nella vita universitaria e cittadina al supporto psicologico e sociale".

"Alcuni di questi – ha proseguito Barberis – sono direttamente offerti dall’ateneo, altri grazie a una rete di partner locali che ringraziamo di cuore: Rotary Club Urbino, L’Africa Chiama Onlus, GRIS Marche e Caritas Diocesana di Urbino".

Le due future matricole sono giunte in Kenya da due paesi teatro di guerre civili: Sud Sudan e Uganda. "Si tratta di due adulti – ha spiegato la responsabile della segreteria studenti Simona Malucelli – molto motivati. Sono già laureati e si iscriveranno alle lauree magistrali in Filosofia dell’informazione l’uno e Politica, Società e Economia internazionali l’altro".

Andrea Pecoraro, referente nazionale del programma Unicore, ha ricordato che il numero di persone in fuga aumenta anno dopo anno per guerre e persecuzioni.

"Con questo progetto riusciamo a far accedere all’istruzione universitaria persone che non potrebbero, dando loro opportunità in linea con le loro competenze e aspirazioni".

Tra i partner locali che sono stati coinvolti nell’iniziativa, la Cooperativa Labirinto che darà una borsa di studio in memoria di Giuliano Tacchi, pesarese scomparso alcuni anni fa, impegnato nel sociale e già docente all’università urbinate.

Giovanni Volponi