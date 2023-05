Dall’influencer al visore notturno Alla scoperta della natura sul colle

La seconda edizione di "WeNature Pesaro", il format dedicato all’ambiente, il clima e le attività outdoor alla scoperta della natura organizzato dal Parco San Bartolo propone una serie di novità in un programma fitto di appuntamenti nel prossimo weekend. Si parte domani mattina dalla influencer quindicenne Charlotte M., un milione di followers, che racconterà al Cinema Astra ai giovani suoi coetanei com’è nato il film "Flamingo Party" in cui degli adolescenti si impegnano in difesa di un’oasi naturale in pericolo. In contemporanea Ivan Cardia di Rai Isoradio con il suo programma "Le Casellanti" racconterà in diretta l’evento, il colle e la città con il collegamento da Piazza del Popolo. Mentre sabato sarà il giorno delle visite naturali: dalla terapia forestale con l’arbotrekking al birdwatching per le migrazioni degli uccelli sul San Bartolo, fino alla escursione notturna con i visori di Swarovski Optik dedicata ai lupi. In contemporanea inizieranno i dibattiti a Fiorenzuola da da quello dedicato alla meteorologia con il generale dell’Aereonautica Luca Baione a quello dedicato alla 38esima spedizione in Antartide. Mentre per il turismo outdoor e inclusivo ci saranno due novità assolute presentate da Franco Cernigliano, Ceo di Swarovski Optik: "Il binocolo DG (Digital Guide) è il primo dispositivo ottico dotato di un nuovo software capace di identificare il più grande numero di animali selvatici una volta inquadrati". Dall’altra la outdoor chair ZOOM: "Prima carrozzina off-road (4x4) per disabili pensata per gli appassionati di birdwatching". Il veicolo elettrico, nato in Svezia, è tecnicamente un dispositivo di mobilità avanzata che consente spostamenti fuoristrada molto rapidi ed emozionanti per i disabili. In Usa è utilizzato dai veterani feriti in guerra.

Domenica il talk sarà dedicato al lupo con esperti, naturalisti, e zoologi. Mentre la giornata si concluderà alle 18 al Campanile S. Andrea, con un’importante celebrazione: Fiorenzuola di Focara verrà insignita del premio I Borghi Più Belli d’Italia. Parteciperanno Matteo Ricci e Daniele Vimini con il presidente Borghi Più Belli d’Italia, Fiorello Primi. Alla presentazione della kermesse il sindaco Matteo Ricci ha sottolineato "l’importanza della seconda annata delle manifestazioni". Il vice sindaco Daniele Vimini ha ribadito "il fascino particolare del San Bartolo nel mese di maggio". Mentre il neo presidente dell’Ente Parco Silvano Leva ha sottolineato come "la siccità sia un grande problema nonostante la pioggia di questi giorni". Sarà per questo che il sole comincerà a splendere almeno nel week end?