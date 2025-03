Dallo scuolabus alla tv: Bruno Mercatelli canta a ‘The Voice senior’

Lo chiamano ‘quello con le scarpe rosse’. Un soprannome che, l’altra sera al suo debutto alla trasmissione di Rai uno ‘The voice senior’, non ha tradito. A Bruno Mercatelli, il cantante di Tavullia, le sue inseparabile scarpe rosse, quelle che indossa nelle occasioni speciali, hanno portato fortuna e grazie alla sua intensa interpretazione de ‘Gli amori’ di Toto Cotugno ha passato la selezione del talent, entrando a far parte del team di Clementino.

Per 25 anni autista dello scuolabus di Tavullia con cui ha accompagnato a scuola generazioni di studenti, fra i quali anche Valentino Rossi, non si è mai separato dalla musica. Lo sanno bene gli alunni che il 69enne ha trasportato per anni, trasformando il suo amore per la musica in una passione condivisa, cantando ogni giorno durante il tragitto insieme ai ragazzi.

Iscritto al programma dalla figlia Alice, Mercatelli ha fatto valere sul palco tutta la sua esperienza. Le sue prime esibizioni di fronte al pubblico risalgono agli anni ’70, per poi proseguire negli anni all’interno di contesti diversi, dalle feste private ai concerti nelle piazze.