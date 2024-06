"Dallo sport si genera economia: lavoriamoci su"

"Caro Carlino, vorremmo condividere con la città un’idea che potrebbe coniugare lo sviluppo economico con la vocazione sportiva di Pesaro. Noi della lista civica ’Una città in Comune’ – osserva il fondatore Enzo Belloni – pensiamo che l’attività sportiva potrebbe generare nuova economia, se Pesaro riuscisse ad ospitare nuovi appuntamenti importanti. La presenza di tanti atleti, fuori dai mesi estivi, permetterebbe agli alberghi di aprire più a lungo, offrendo nuovo lavoro ai dipendenti. Si creerebbe ricchezza economica diffusa per l’intera città. In altre parole: portiamo a Pesaro tornei importanti di sport di squadra; creiamo un calendario di eventi organizzato e coordinato; generiamo nuove risorse economiche, utilizzando parte di queste a favore delle società ’minori’, così da ridurre le loro spese di funzionamento. I vantaggi saranno molti a cominciare dall’avere meno ragazzi in strada, perché incentivati a fare sport; maggiore benessere fisico e sociale per tutti; alberghi con la stagione allungata; maggiore offerta di lavoro; maggiore benessere economico; migliore conoscenza della città verso l’esterno. E magari l’arrivo di sponsor importanti che aiutino a realizzare il Progetto.noi di ’Una città in Comune’ crediamo molto in questa nuova Cabina di Regia per Turismo, Sport e Grandi Eventi. Se il risultato elettorale ci sarà favorevole – conclude Belloni – siamo pronti fin da subito a farcene carico".