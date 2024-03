Nei cent’anni dalla nascita della colonia Tonini di Gimarra esce il libro di Raffaella Manna "Dall’ospizio marino alla colonia Tonini" (Aras Edizioni)" che sarà presentato, con il patrocinio del Comune, oggi pomeriggio, alle 18, alla Fondazione Carifano. L’autrice dialogherà con Federica Savini di Aras Edizioni. Tra gli ospiti, anche Giancarlo Delmonte che ricorderà gli anni in cui la colonia era ancora in attività. "Manna bibliotecaria appassionata della nostra città – spiegano l’assessore Sara Cucchiarini e la presidente del consiglio comunale Carla Cecchetelli – dopo un’analisi di oltre 5 anni ha dato alla luce una documentazione storica del tutto inedita sulla Tonini. Luogo di eccellenza sanitaria, che si distingueva per la cura del rachitismo, la colonia ha caratterizzato in modo autorevole uno dei quartieri nord di Fano: Gimarra. La sua struttura è stata punto di riferimento per la salute e la cura di tante bambine e bambini provenienti da tutta Italia, dapprima per le eccellenze mediche e poi per l’accoglienza estiva una volta trasformatasi in colonia marina. In tempi più recenti parte dell’area fu acquisita dal Comune per attività giovanili e di aggregazione sociale". Demolita e ricostruita, oggi ospita il centro civico di Gimarra.