"Dammi i soldi della droga o ti incendio il negozio"

Non avrebbe pagato il suo pusher. Un debito per oltre 3mila euro. Ma il vizietto della cocaina, a quel pescivendolo pesarese di 49 anni, stava per costare ancora più caro. A suo dire, infatti, il creditore infuriato lo avrebbe minacciato in vari modi. Come quando si è presentato in negozio con una bottiglia piena di benzina versandola sul pavimento intenzionato a dar fuoco al locale, o avvisandolo che gli avrebbe sparato, fino a tentare di prenderlo sotto con la sua auto. Un giorno lo avrebbe colpito al volto con un bastone. Ma il 49enne aveva avvisato i carabinieri di quelle intimidazioni e per il fornitore di cocaina, un 55enne originario di Napoli, residente a Pesaro, erano scattate le manette. Poco dopo si ritrovano a processo, uno per estorsione, mentre il 49enne per detenzione a fini di spaccio. Ieri il pm ha chiesto 2 anni per il primo, e uno per il secondo. Il presunto pusher, difeso dall’avvocato Marco Defendini, ha sostenuto di non aver ceduto nessuna droga, ma di aver affrontato il coimputato perché diceva in giro che lui era stato l’amante della sua ragazza.

e. ros.