"Dammi subito 5mila euro o metto i video hard sul web"

Arrestato l’altro ieri dai carabinieri un personal trainer di 28 anni di Pesaro. E’ accusato di estorsione, violenza sessuale e stalking. Voleva soldi dalla ex compagna per non pubblicare sul web video hard girati mentre facevano sesso. A denunciarlo è stato la sua ex compagna di 25 anni, da cui ha avuto anche una figlia. L’uomo non aveva accettato la fine del rapporto ed ha continuato a perseguitare la donna che, in qualche modo, era riuscita sempre a frenarne le intemperanze. Fino a quando, dal mese di agosto ad oggi, si è trovata sempre più sotto il controllo psicologico dell’uomo che la seguiva e le rendeva la vita impossibile. Tanto da dover sottostare ulteriormente alle richieste sessuali dell’ex compagno perché spaventata dalle eventuali conseguenze dovute ad un rifiuto. Ma proprio in quelle occasioni di intimità forzata, il 28enne ha filmato di nascosto gli incontri. E allora, nel giorni scorsi, è tornato alla carica con la donna la quale nel frattempo aveva iniziato una nuova relazione con un altro uomo. Per questo, l’ex ha pensato di approfittarne minacciandola di pubblicare sul web i video intimi. Per non farlo, voleva intanto 5000 euro.

La ragazza, esasperata ma anche impaurita, ha deciso di presentare alle 10 di sera alla caserma dei carabinieri di Pesaro denunciando ciò che le stava accadendo e il pericolo di ritorsioni che temeva di dover subire dall’ex compagno. Per questo, i militari in coordinamento con la procura della Repubblica, hanno teso una trappola all’ex compagno della ragazza facendogli arrivare il messaggio da parte della vittima di accettare il pagamento di 5mila euro. Senza aver il minimo sospetto, il 28enne ha detto alla donna di portarglieli a domicilio, in casa. Ma lei, consigliata dagli inquirenti, ha detto di non voler entrare nell’abitazione di accettare di fare il pagamento fuori di casa, dove ovviamente i carabinieri avrebbero potuto controllare da vicino la situazione ed intervenire al minimo pericolo per l’incolumità della ragazza.

L’altra sera è avvenuta la consegna della busta con le banconote già fotocopiate. Al momento del passaggio del denaro, i carabinieri sono usciti allo scoperto arrestando il flagranza di reato il 28enne. Il quale aveva in tasca un lungo coltello. Per farci cosa, non è chiaro ma ce l’aveva.

I militari hanno sequestrato il computer e i telefonini che il giovane aveva con sé per scoprire l’esistenza dei video e delle immagini che il 28enne aveva minacciato di rendere pubblici in caso di mancato pagamento. Ieri mattina, il giovane è comparso davanti al gip per la convalida del provvedimento di arresto. Il pm ha chiesto che fosse lasciato in carcere.

