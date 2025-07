Daniela Aluigi alla conquista del meritato riposo

Lunedì sera è stata festa grande per il pensionamento di Daniela Aluigi, insegnante di Piobbico. In un noto locale del paese diversi dirigenti d’istituto (dove l’Aluigi ha prestato la propria opera di insegnante), docenti e collaboratori scolastici hanno preso parte a un momento conviviale ricco anche d’emozione.

Era il lontano aprile 1986, una laurea in filosofia da poco perseguita, una chiamata dall’alta Val Brembana per una supplenza di lettere in una terza media. Così è iniziato il percorso di Daniela Aluigi nella provincia di Bergamo, nella quale è rimasta per 13 anni. Dopo diversi tentativi vani di richiesta di trasferimento, poiché la terra di origine richiamava, era arrivato il momento di scegliere di rimanere a Bergamo o di tornare a Piobbico.

Le fu assegnata come trasferimento la scuola media di Cagli e qui è rimasta per 10 anni per poi tornare a Piobbico, accorciando sempre di più le distanze, per poter finalmente percorrere il tragitto casa-scuola in bicicletta. Sempre stimata da tutti: dirigenti, docenti, alunni e dalle famiglie di quest’ultimi ha insegnato le materie letterali con professionalità e competenza.

"Ho incontrato tante persone interessanti in questi anni – dice l’Aluigi – e proprio come diceva mio padre, quando partivo, per incoraggiarmi: "-Daniela su forza, tu vai in Italia io sono andato in Belgio." Andare lontano permette di fare dei bellissimi incontri e di questo sono molto fiera e grazie a tutti coloro che hanno incrociato il mio cammino".

Nella foto: Daniela Aluigi durante i grandissimi festeggiamenti per il pensionamento

Amedeo Pisciolini